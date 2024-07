Agatha All Along sarà divertente ma "davvero spaventosa", al punto che potreste piangere

News Serie TV

La nuova serie Marvel spin-off di WandaVision sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 19 settembre.

Benché si tratti di una dark comedy, Agatha All Along, l'imminente nuova serie Marvel nata da una costola di WandaVision, sarà "davvero spaventosa". Ad affermarlo è stato Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, della televisione e dell'animazione presso i Marvel Studios, intervenuto recentemente al Podcast Ufficiale Marvel. Un'intervista dalla quale sono emersi diversi spunti interessanti sui prossimi progetti Marvel, come vi stiamo raccontando negli ultimi giorni.

Agatha All Along: Cosa dobbiamo aspettarci dalla serie tv?

Attesa su Disney+ per il 19 settembre, Agatha All Along riporta Kathryn Hahn nei panni del personaggio da lei interpretato in WandaVision, la strega Agatha Harkness, entrato subito nei cuori dei fan della Marvel. Dopo aver cercato di assorbire la magia di Wanda, Agatha era stata intrappolata da quest'ultima nel personaggio della sua vicina di casa ficcanaso, Agnes. La ritroveremo ancora lì, mentre cerca di liberarsi dall'incantesimo. Ansiosa di tornare alle sue letali vecchie abitudini, Agatha scopre però di essere impotente. L'unica via d'uscita è intraprendere una pericolosa ricerca per recuperare i suoi poteri, con l'aiuto di uno o due improbabili compagni.

Winderbaum ha rivelato che Agatha All Along sarà divertente per un certo periodo di tempo, finché non inizierà a spaventare gli spettatori. "È davvero divertente, ma è davvero spaventosa. E la cosa diventa piuttosto drammatica", ha detto il dirigente. "È un'antieroina straordinaria. [La serie] vi attira con il divertimento di Halloween e, prima che ve ne accorgiate, state piangendo". Winderbaum ha aggiunto che si tratta di uno "show di Halloween" e che "la posta in gioco è letale. È un viaggio divertente, ma pericoloso".

Il resto del cast include le altre attrici di WandaVision Emma Caulfield Ford e Debra Jo Rupp, tornate nei panni di Sarah Proctor e Sharon Davis, alle quali si aggiungono Aubrey Plaza (The White Lotus) con il ruolo di Rio Vidal, una strega della congrega di Agatha; Patti LuPone (American Horror Story) di Lilia Calderu, una strega siciliana di 450 anni abile nella divinazione, membro della congrega; Sasheer Zamata (Home Economics) e Ali Ahn (Dion) di Jen K e Alice, altre due streghe; David Lengel di Harold Proctor, il marito di Sarah, anche lui visto in WandaVision; Joe Locke (Heartstopper) di Billy Kaplan, un adolescente gay con un oscuro senso dell'umorismo; e Miles Gutierrez-Riley (The Wilds) del suo fidanzato Hulkling.