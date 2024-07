Agatha All Along: Il primo trailer dello spin-off di WandaVision con Kathryn Hahn

News Serie TV

La strega Agatha Harkness è determinata a riprendersi i suoi poteri nella nuova serie Marvel in arrivo il 19 settembre su Disney+.

Agatha Harkness diventa una detective nel primo trailer di Agatha All Along, lo spin-off di WandaVision che riporterà Kathryn Hahn nei panni della potente strega messa alle strette da Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). La nuova serie Marvel debutterà, con i primi due episodi, su Disney+ il prossimo 19 settembre. Guardate qui sotto la clip in cui Agatha è determinata a riprendersi la sua magia insieme a una congrega di streghe che è tutta un programma.





Agatha All Along: La trama ufficiale

In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova sconfitta e senza potere dopo che un misterioso goth Teen (interpretato da Joe Locke di Heartstopper) la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega spietata e si incamminano lungo la Strada.

Nel primo trailer vediamo l'ex potente strega Agatha lavorare come detective dopo che Wanda le ha tolto i poteri intrappolandola nel personaggio di Agnes, la sua vicina di casa ficcanaso. Questo fino a quando Agatha non decide di ribellarsi e intraprendere un percorso che dovrebbe consentirle di tornare a essere una strega. La serie è composta da 9 episodi diretti da Jac Schaeffer, Rachel Goldberg e Gandja Montiero. Schaeffer, che è stata già la forza creativa di WandaVision, è showrunner e ha diretto l'episodio pilota.

Il cast

Oltre a Kathryn Hahn e a Joe Locke, nella serie recitano la veterana di Broadway Patti LuPone, Aubrey Plaza (The White Lotus), Sasheer Zamata (Home Economics) e Ali Ahn (Dion). Da WandaVision, inoltre, tornano Emma Caulfield Ford e Debra Jo Rupp.