9-1-1, si lavora a un secondo spin-off: La conferma di Ryan Murphy

News Serie TV

Il costante successo di 9-1-1 sta incoraggiando ABC e gli ideatori a espandere il franchise con una nuova serie.

Un'altra città americana potrà contare sui migliori soccorritori in televisione: il co-ideatore di 9-1-1 Ryan Murphy ha confermato di essere al lavoro su un secondo spin-off dell'emergency drama di successo in onda da otto stagioni, le ultime due delle quali su ABC. La notizia arriva poche settimane dopo l'annuncio che la prima espansione, 9-1-1: Lone Star, si concluderà con la quinta stagione attualmente in onda.

9-1-1, un nuovo spin-off in arrivo: Cos'ha detto Ryan Murphy?

"Tim Minear e io stiamo lavorando a un nuovo spin-off che stiamo effettivamente scrivendo e che speriamo di mandare in onda il prossimo autunno", ha detto Murphy a Variety. "Stiamo per lanciare una nuova serie ambientata in una nuova città che non posso rivelare, ma è divertente. 9-1-1 si è trasferita a ABC ed è improvvisamente diventata, credo, la serie più importante del giovedì sera. Ovviamente ne sono contenti, perciò gliene daremo un'altra che adoro davvero".

Lanciata sulla FOX nel 2018, 9-1-1 segue i vigili del fuoco, i poliziotti e i paramedici che ogni giorno si occupano di gestire le situazioni più critiche e scioccanti per salvare vite umane a Los Angeles. Nel 2020 la serie ha generato un primo spin-off, 9-1-1: Lone Star, ambientato a Austin, in Texas. Parlando dell'imminente conclusione di quest'ultima, Murphy ha detto: "Amiamo tutti Lone Star ma, purtroppo, la questione finanziaria non ha funzionato. È una serie Disney che andava su una rete Fox, non poteva funzionare. E non siamo durati poco". In una precedente occasione, il co-showrunner Rashad Raisani aveva detto a TVLine che "quei fattori aziendali in gioco - la distribuzione, i finanziatori, le reti e tutto il resto - erano al di sopra delle nostre capacità creative", ma aveva anche promesso che l'ultima stagione "darà un bellissimo saluto a ognuno di questi personaggi".