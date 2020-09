30 Coins: al Festival di Venezia Alex De La Iglesia presenta il pilota della sua nuova serie tv horror

News Serie TV

De La Iglesia torna a Venezia 10 anni dopo la vittoria del Leone D’Argento per la regia con Ballata dell’odio e dell’amore. La serie, targata HBO Europe, sarà prossimamente disponibile in Italia. “30 COINS”, che verrà distribuita nei 21 Paesi in cui è già disponibile HBO Europe e arriverà prossimamente in Italia

Un misterioso personaggio fa il suo ingresso in una banca di Ginevra. Cammina spedito verso il caveau, spara a chiunque sia sul suo cammino, procede imperterrito anche quando è lui a essere bersaglio dei colpi di pistola delle guardie. Entra nel caveau, apre una cassetta di sicurezza, getta via il contante che vi trova dentro e prende solo una vecchia moneta romana.

Poi, così come è entrato, esce dalla banca, sale su un’auto scura e consegna la moneta a un prete che, strappatogli di collo un medaglione, lo consegna alla morte.

Dopo questo antefatto, l’azione di 30 Monedas, ovvero 30 Coins (30 monete), la nuova serie tv targata HBO Europe, e firmata dal regista Alex de la Iglesia, si sposta in un piccolo e spertuto paesino dalla campagna spagnola. Lì, un sindaco belloccio e non brillantissimo, una bella veterinaria e un prete misterioso da poco arrivato in paese dovranno fare i conti con una serie di misteriosi e inquietanti eventi che iniziano ad accadere quando una vacca di una fattoria locale partorisce un bambino umano, e una moneta uguale a quella del prologo si rivela essere in possesso del prete.

Le 30 monete del titolo della serie, come conferma anche una sequenza dei titoli di testa in stile Passione di Cristo abbastanza esplicita, sono ovviamente i 30 denari d’argento per i quali Giuda Iscariota vendette Gesù Cristo, che molte chiese hanno sostenuto in passato di possedere come reliquie, e a cui è stato dedicato di recente un bel saggio di Lucia Travaini intitolato “I Trenta denari di Giuda. Storia di reliquie impreviste nell’Europa medievale e moderna”.

Qui, nella serie di de la Iglesia, sono il pretesto che permette al regista spagnolo di giocare con l’horror (sebbene sempre a modo suo) e di tornare ai temi esorcistici del suo secondo film, El día de la bestia.

“Sono sempre stato ossessionato dal genere e dall'horror, e al tempo stesso sono un cattolico, e ho paura del Diavolo e di Dio,” ha raccontato il regista presentando 30 Coins al Festival di Venezia, dove fuori concorso è stato proiettato il pilot della serie. “Ho studiato filosofia all'università con molti preti che mi hanno insegnato il potere del male nel mondo, anche se negli anni dell'università stato più al bar che in aula. In passato, con El día de la bestia, volevo anche far ridere. Con 30 Coins ho preferito girare una storia horror più seria, anche perché non viviamo tempi in cui c'è tanto da ridere. Questo è forse il prodotto più serio e drammatico che abbia mai girato, ha un punto di vista naturalistico sul problema del demonio e nelle implicazioni della Chiesa in questa questione.”

Il personaggio chiave per questa riflessione, in 30 Coins, è senza dubbio quello di Padre Vergara, prete con la passione del pugilato che nasconde a sé stesso e ai suoi nuovi parrocchiani ingombranti segreti del suo passato. “Il personaggio di Padre Vergara è stato ispirato a persone realmente esistenti,” ha raccontato de la Iglesia. “Vergara è una specie di Rambo, un soldato, uno che vive lontano da tutto e tutti per dimenticare il suo passato, ma poi accade qualcosa di strano che riporta quel passato davanti a lui. All'inizio della serie lui è uno che non crede più a niente, è un ex esorcista che è diventato uno scettico, un pugile, uno che è stato in galera quando un ragazzo che sottoponeva a esorcismo è morto d’infarto. coloro che credono maggiormente nel Diavolo sono quelli che lo devono combattere,” ha proseguito il regista, “e dal punto di vista di un uomo di cinema è una cosa molto interessante. Credo che in paesi cattolici come l’Italia e la Spagna, questa non verrà presa solo come una serie fantastica, perché il cattolicesimo non è solo un modo di pensare, ma è un modo di vivere.”





Cosi parla Alex de la Iglesia nelle note di produzione di 30 Coins: “Analizzare logicamente l’idea di Dio conduce a molte eresie. Questo concetto è alla base della nostra storia. C’è chi crede che se Dio comprende ogni cosa, la sua essenza debba contenere anche l’idea del male. Dio e il Diavolo possono essere considerati aspetti della stessa entità che in sé è molto più complessa. Questo è l’elemento costitutivo della nostra storia: nella stessa chiesa, alcuni credenti sostengono modi diversi di intendere la materia divina. Dio è Vita, ma anche Morte.”

Così il regista ha invece parlato della questione davanti alla stampa presente a Venezia: “Bene e male in lotta fra loro sono come personaggi di uno spettacolo teatrale che avviene nella mente di Dio, e noi siamo gli spettatori. Tutto ciò accade perché Dio pensa sia necessario.”

Tornato a Venezia a dieci anni dalla presentazione di Ballata dell’odio e dell’amore, che gli valse il premio per la migliore regia e quello per la migliore sceneggiatura, de la Iglesia si cimenta per la prima volta nella sua carriera con una serie tv. “Per me non ci sono differenze tra serie e film,” ha spiegato. “Ai confini della realtà per me vale quanto L'infernale Quinlan, e alcuni episodi di Alfred Hitchcock presenta valgono più di alcuni suoi film. Le storie di genere sono andate sempre molto forti in tv, e adesso vedo le cose più interessanti e avanguardiste le vedo sullo schermo del televisiore: Twin Peaks ai Soprano a Breaking Bad.”

Dal punto di vista produttivo il regista ha raccontato di aver affrontato il lavoro esattamente come quando gira un film per il cinema, imparando cose nuove grazie alla possibilità che le serie hanno di estendere il racconto e usufruendo di grande libertà: “Penso 30 Coins sia uno dei miei lavori migliori, perché sentivo sempre di essere in ottime mani,” ha detto. “Mi sentivo supportato produttivamente e libro di fare le mie scelte grazie alla HBO: non è piaggeria, è la verità, e li ringrazio.”

30 Coins verrà distribuita nei 21 Paesi in cui è già disponibile HBO Europe e arriverà prossimamente in Italia. E, ha spiegato de la Iglesia, nel corso degli 8 epidodi da un’ora che la compongono “i personaggi cresceranno, le si faranno sempre più strane in città e in breve le cose esploderanno, e lo scenario diverrà uno scenario internazionale.”