30 Coins: arriva la spettacolare e avvincente serie horror di Alex de la Iglesia

Arriva finalmente anche nel nostro paese la serie del regista spagnolo che prende spunto dalle leggende sui trenta denari ricevuti di Giuda per aver venduto Cristo ai romani. Gli otto episodi andranno in onda in esclusiva dal 29 giugno solo su WarnerTV, e saranno disponibili in anteprima streaming dal 22 giugno su discovery+.

Sono passati due anni da quando, in piena pandemia, al Festival di Venezia venne presentata in prima mondiale 30 Coins, la serie horror (ma non solo, e non troppo) dello spagnolo Alex de la Iglesia, quello di film come El dia de la bestia, La comunidad, Le strege son tornate e quel Ballata dell’odio e dell’amore, che nel 2010 gli valse il premio per la migliore regia e quello per la migliore sceneggiatura proprio al Lido.

Prodotta da HBO Europe con la con la partecipazione di HBO Latin-America, la serie, composta da otto episodi di un'ora circa, racconta nelle sue fasi iniziali le vicende di un gruppo di singolari personaggi che, in un piccolo e spertuto paesino dalla campagna spagnola, devono fare i conti con strani e sanguinosi avvenimenti che sono legati direttamente a delle monete: le trenta del titolo che, come conferma anche una sequenza dei titoli di testa in stile Passione di Cristo abbastanza esplicita, sono ovviamente i 30 denari d’argento per i quali Giuda Iscariota vendette Gesù Cristo. Quelle monete che molte chiese hanno sostenuto in passato di possedere come reliquie e a cui è stato dedicato un bel saggio di Lucia Travaini intitolato “I Trenta denari di Giuda. Storia di reliquie impreviste nell’Europa medievale e moderna”.

I denari di Giuda sono per de la Iglesia lo spinto per unire thriller, azione e mistero, con una trama che inizia in Spagna e si estende in tutto il mondo, miscelando temi come l’esoterismo e l’occulto con elementi religiosi appartenenti al mondo vaticano “alla Dan Brown”: un’immersione in un mondo vertiginoso in cui nulla è come sembra e non ci si può fidare di nessuno.

Acclamata dalla critica lì dove è stata mostrata, 30 Coins arriva finalmente in Italia: gli otto episodi andranno in onda in esclusiva dal 29 giugno solo su WarnerTV, e saranno disponibili in anteprima streaming dal 22 giugno su discovery+.

Tutti gli episodi sono stati diretti da de la Iglesia, che firma anche la sceneggiatura, e il cast conta tra i protagonisti Eduard Fernández (El Niño, Tutti lo sanno), Megan Montaner (Il Segreto, Senza identità, La Caccia - Monteperdido) e Miguel Ángel Silvestre (Velvet, Sense8).

Padre Vergara (Eduard Fernández), esorcista di professione, pugile ed ex detenuto, vive a Pedraza, una cittadina di Segovia, dove cerca di dimenticare il suo passato e iniziare una nuova vita. Tuttavia ben presto dovrà fare i conti con le inquietanti conseguenze del ritrovamento di una moneta che potrebbe far parte delle trenta con cui Giuda fu pagato per il suo tradimento di Gesù Cristo. Per farlo, potrà contare sull'aiuto di Paco (Miguel Ángel Silvestre), il sindaco, ed Elena (Megan Montaner), la veterinaria del paese. I tre protagonisti finiranno al centro di un complotto globale che coinvolge la stessa Santa Sede.