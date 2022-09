1923, svelati i personaggi del prequel di Yellowstone: Nel cast anche James Badge Dale e Brian Geraghty

News Serie TV

La nuova serie ruoterà attorno a Jacob e Cara Dutton, al nipote John Sr. e alla sua famiglia, incluso il figlio Jack.

L'albero genealogico della famiglia Dutton continua a espandersi. Dopo Harrison Ford, Helen Mirren e Sebastian Roché, altri attori, inclusi James Badge Dale (24) e Brian Geraghty (Big Sky), si sono uniti al cast di 1923, secondo spin-off prequel della serie di successo Yellowstone.

1923: La trama della nuova serie tv

Sequel della conclusa 1883, nella quale i lontani antenati dei Dutton hanno intrapreso un viaggio a Ovest attraverso le Grandi Pianure, verso un futuro migliore nella terra promessa dell'America, il Montana, dove sorgerà lo Yellowstone Dutton Ranch, 1923 introduce gli spettatori alle prossime due generazioni della famiglia, mentre lottano per sopravvivere a una siccità senza precedenti, all'illegalità, al proibizionismo e al fenomeno sempre più diffuso del furto di bestiame. Una battaglia che tutti loro combattono sotto la nuvola della Grande depressione del Montana, che ha preceduto la nazione di quasi un decennio.

I personaggi di 1923

Per la prima volta da quanto è stata annunciata la nuova serie, sono disponibili i dettagli dei vari personaggi che andranno a popolare il mondo di 1923. Partendo dai membri del cast annunciati precedentemente, Ford vestirà i panni di Jacob Dutton, il fratello del James Dutton di Tim McGraw in 1883, mentre Mirren sarà la moglie di Jacob, Cara Dutton, nomi mai sentiti prima nell'universo di Yellowstone.

Dale interpreterà invece John Dutton Sr., il maggiore dei nipoti di Jacob, nonché il suo braccio destro. Per aiutarvi a orientarvi meglio tra i rami della famiglia Dutton, John Sr. è il figlio di James e il bisnonno del futuro John Dutton di Kevin Costner in Yellowstone. Zane, il personaggio affidato a Geraghty, è invece un leale caposquadra del ranch, descritto come un uomo cattivo.

Marley Shelton (The Lottery) ha ottenuto il ruolo di Emma Dutton, la moglie rispettosa di John Sr. I due sono i genitori di Jack Dutton, un fattore devoto e profondamente leale verso la sua famiglia con il volto di Darren Mann (Animal Kingdom). Michelle Randolph (Lo strano Natale di Bianca Snow) sarà nel frattempo Elizabeth Strafford, una giovane donna esuberante e capace, destinata a sposare la famiglia Dutton. Julia Schlaepfer (The Politician) interpreterà Alexandra, una donna britannica che uno dei Dutton incontra all'estero. Mentre la relativamente esordiente Aminah Nieves ha ottenuto il ruolo di Teonna Rainwater, una ragazza in un collegio governativo, con ogni probabilità un'antenata del Thomas Rainwater di Gil Birmingham in Yellowstone.