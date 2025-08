Mercoledì 2 diventa più horror ma resta leggera e orgogliosamente pop: La recensione della Parte 1

La serie teen soprannaturale di Netflix evolve senza innovare nella seconda stagione: è perfetta per chi cerca misteri e intrattenimento estivo e conferma Jenna Ortega regina del gotico contemporaneo. La nostra recensione della prima parte di Mercoledì 2.

Chi ha detto che le atmosfere gotiche della Nevermore Academy non potessero intrattenerci anche sotto il sole di agosto? Pensavamo che un'uscita estiva non si addicesse ai toni ombrosi della serie con protagonista la giovane Addams, e invece dobbiamo ricrederci. Con la seconda stagione di Mercoledì, disponibile con la prima Parte composta da 4 episodi (la seconda arriverà il 3 settembre), Netflix consolida il successo della sua dark comedy più pop degli ultimi anni. Mercoledì, interpretata da un'ormai sempre più disinvolta Jenna Ortega, è tornata. E stavolta non deve convincerci di essere l'eroina gotica che merita una storia tutta sua, non più nell'ombra dell'ingombrante famiglia Addams. Se nella prima stagione avevamo imparato a conoscere la sua ironia tagliente e il suo irresistibile gusto per il macabro, in questa nuova annata la vediamo fare i conti con una storia ancora più intricata, tra misteri soprannaturali, omicidi irrisolti e soprattutto, una famiglia sempre più invadente. Insomma, lo capirete dalla nostra recensione: niente di così innovativo rispetto al primo ciclo di episodi, ma più in grande.

Mercoledì 2: Un ritorno più horror tra i corridoi della Nevermore

Nei nuovi episodi di Mercoledì, la Nevermore Academy è di nuovo al centro della narrazione, ma la scuola per reietti non è più il rifugio che Mercoledì pensava di conoscere. Lo stalker che la osservava nel finale della prima stagione diventa una presenza costante, mentre nuovi pericoli si affacciano all'orizzonte, costringendo Mercoledì a fare affidamento sul suo istinto e sulla sua mente brillante per risolvere una serie di omicidi. Il ritmo della stagione cresce in modo evidente: in questi primi quattro episodi la narrazione alterna momenti più riflessivi a sequenze d'azione e suspense, dando vita a un horror teen dall'anima crime che riesce a reinventare i cliché del genere con intelligenza. La componente horror, infatti, è più marcata rispetto alla stagione d'esordio, ma è resa più leggera attraverso un'estetica accattivante e uno spirito da Gen Z, tra riferimenti pop e battute brillanti (le freddure di Mercoledì restano una delle cose che preferiamo di più).

Gli easter eggs e gli omaggi al cinema d'autore

Fantastiche guest star arricchiscono la narrazione con una pioggia di easter eggs dedicati agli amanti del cinema, non solo del genere horror: da Haley Joel Osment (Il sesto senso) a Christopher Lloyd (Ritorno al futuro, ma anche gli stessi film de La famiglia Addams degli anni '90), fino ai richiami espliciti a Hitchcock, ai morti viventi di George A. Romero e persino Full Metal Jacket, citata nel terzo episodio ambientato in campeggio.

Jenna Ortega regina, ma la famiglia Addams si prende la scena

Se la serie funziona ancora, gran parte del merito è proprio di Jenna Ortega, che si conferma perfettamente calata nel ruolo. La sua Mercoledì è cupa, arguta, insopportabile e irresistibile allo stesso tempo. Sembra un personaggio ormai cucito addosso all'attrice, non a caso anche produttrice esecutiva dei nuovi episodi. A guidare la Nevermore troviamo poi il nuovo preside Barry Dort, interpretato da Steve Buscemi. Paladino degli outsider e figura misteriosa, è un personaggio che aggiunge spessore e ambiguità alla narrazione. Ma, tra i nuovi personaggi, scommettiamo anche su Isadora Capri, interpretata da Billie Piper. In questi primi episodi ci regala solo qualche performance musicale piacevole, ma qualcosa ci dice che sarà più centrale nella seconda Parte.

Uno degli elementi più riusciti di questa seconda stagione, però, è la presenza costante della famiglia Addams. Non sono solo una spalla comica per la protagonista, ma danno il via anche a dinamiche complesse che mettono Mercoledì alle strette. Da Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez (Luis Guzmán) al (non più così) piccolo Pugsley (Isaac Ordonez) che finalmente trova spazio come studente dell'accademia (e dotato di poteri elettrocinetici), ogni membro della famiglia ci regala momenti memorabili. Spicca anche il ritorno di Zio Fester (Fred Armisen), protagonista di alcune delle sequenze più riuscite e divertenti, tanto che l’idea di uno spin-off dedicato proprio a lui comincia ad apparire non solo auspicabile, ma quasi necessaria. E per la prima volta conosciamo anche la mitica nonna Addams (Joanna Lumley) che riesce persino a strappare un sorriso a Mercoledì, impresa non da poco.

Mercoledì 2 non decolla: La recensione della prima Parte

Di certo non possiamo considerare Mercoledì una serie d'autore rivoluzionaria che ridefinisce il genere. Ma d'altronde neppure questa è l'ambizione dei suoi creatori Alfred Gough e Miles Millar. Tim Burton (che dirige due dei primi quattro episodi) imprime sicuramente la sua firma visiva (i disegni della storia del "ragazzo Teschio" sono una splendida espressione dell'arte del regista), ma il punto di forza della serie va ricercato ancora una volta nella leggerezza ben confezionata di un prodotto che sa cosa vuole. Sì, in questa nuova stagione la messa in scena è più spettacolare, il ritmo narrativo più incalzante, e il mix tra horror, mistero e teen drama continua a divertire. Ma Mercoledì rimane una serie a uso e consumo del binge watching, stavolta estivo e quindi ancora più volatile. Si conferma un prodotto pop e accattivante, capace di parlare alla sua generazione di riferimento e strizzare l'occhio ai nostalgici. Ma non va oltre questa intenzione. Per farci un'idea più completa e capire dove ci porteranno la penna e il cuore nero di Mercoledì Addams, non resta che attendere la seconda metà della stagione. Puntiamo tutto su Lady Gaga.