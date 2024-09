Due specialisti della ripulitura di un luogo del delitto si ritrovano inattesi insieme in una suite di un hotel di New York. Punto di partenza per un ritorno in grande stile fra azione ironia e grande intesa della coppia George Clooney e Brad Pitt in Wolfs - Lupi solitari. La recensione di Mauro Donzelli da Venezia.

Insieme non riescono a stare, senza prendersi in giro e spesso a volentieri, almeno sul grande schermo, a pugni se non a pistolettate. Sono la cosa più vicina a una coppia di star della Hollywood classica, capaci di costruire di film in film, ma soprattutto al di fuori del cinema, un’intesa basata su disincanto e la voglia di sdrammatizzare una professione in cui tutti tendono a prendersi sul serio. Il tutto mantenendo un impegno notevole, ambientale o politico, come confermano ogni giorno Brad Pitt e George Clooney. Il loro habitat naturale, almeno insieme, è sicuramente quello della action comedy, che sia dei fratelli Coen o dell’emergente Jon Watts, che dopo aver diretto tre Spiderman si affida a due supereroi senza maschera per questa spassosa storia tutta a New York e tutta in una notte.

Sono lupi solitari, agiscono come cleaner o fixer, in soldoni vengono chiamati in gran segreto per ripulire la scena di un crimine. Wolfs, il titolo, rimanda direttamente al più famoso di questi professionisti della mala con stile, quello interpretato da Harvey Keitel in Pulp Fiction. Accanto a loro ci sono Amy Ryan, convincente nei panni della procuratrice in cerca di aiuto, e il giovane Austin Abrams di Euphoria e The Walking Dead, costretto a girare mezzo nudo per New York in pieno inverno. Quando sul luogo del fattaccio si presentano non uno, ma ben due fixer allora la questione si ingarbuglia non poco. Come da copione si va verso direzioni inaspettate, in una sequela di colpi di scena e tentativi di mettere una toppa che rappresentano la dinamica tipica di queste commedie. Almeno non si esagera, non si rimbalza di qua e di là, almeno narrativamente, senza alcun costrutto, solo per il gusto di farlo.

Ogni sequenza cruciale si prende il suo tempo per avere uno sviluppo interno, mentre i due trasformano l’ostilità in alleanza dettata dall’emergenza, per arrivare poi a una vera intesa, ma sempre col disincanto da adolescenti cresciuteli che li costringe a una maschera da duri. Anche se è sempre più di circostanza, pronta a calare spesso per far risaltare gli acciacchi dell’età e i capelli bianchi, in un disincanto e una presa in giro a cui si sta sottoponendo ormai una generazione di star molto caratterizzate del panorama hollywoodiana. Il problema è che un ricambio non sembra esserci, almeno non così carismatico, ma questo è un altro problema. A proposito di problemi, per Brad e George qui leggere una scritta piccola piccola per aiutare l’indagine è ormai più complesso che fuggire da una festa di matrimonio di criminali croati indenni. Ma basta nascondere gli occhiali nella maschiosissima giacca di pelle.

A proposito di tramonto di una generazione di protagonisti di Hollywood, in Wolfs ritorniamo finalmente a una New York riconoscibile, pronta a presentare tutto il suo immaginario notturno, i vicoli umidi con i bidoni dell’immondizia pronti a contribuire a rendere più scenico un inseguimento o una scazzottata, i locali di Soho e i magazzini abbandonati di Brooklyn, tutto contribuisce, come la seduzione dei film tutto in una notte, a non sprecare la trascinante intesa e simpatia dei due Buddy protagonisti. Inutile star troppo a seguire la trama, meglio abbandonarsi al flusso e farsi un bel po’ di risate e godere di una buona scrittura e la giusta dose d’azione. Cinema medio nobile americano, con profumo di anni '70 e ’80 e la consapevolezza che Hollywood avrebbe bisogno di produrre più film di questo tipo e budget, per non limitarsi a cinecomic ed eterni sequel.