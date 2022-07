Al momento programmato in pochi selezionati cinema, The Gray Man arriva in streaming su Netflix il 22 luglio 2022. Ecco la nostra recensione del film con Ryan Gosling e Chris Evans.

L'ultimo filmone americano ad alto budget prodotto da Netflix va quasi a contraddire la natura del business della società di Los Gatos. The Gray Man richiede di essere visto sul più grande schermo possibile per poter godere ad occhi spalancati del consistente quantitativo di scene d’azione ultra spettacolari di cui indubbiamente può farsi vanto. Vale la pena approfittarne finché si trova al cinema in questi giorni, in una delle poche sale in cui compare, altrimenti le dimensioni dello schermo domestico sul quale vederlo saranno determinanti per il valore dell’esperienza di visione.

I fratelli Joe e Anthony Russo sono prolifici produttori e, in quanto al lavoro da registi, qui sono al secondo film dopo l’apocalittico trionfo cinematografico di Avengers: Endgame. Sia Cherry sia The Gray Man sono titoli che i due hanno recentemente diretto per il mondo dello streaming. Con questo nuovo lavoro in cui fondono azione, commedia e spionaggio, hanno pensato che entrare in piena modalità Michael Bay potesse servire al meglio il duello tra i due avvenenti e palestrati divi Ryan Gosling e Chris Evans. E così è stato, con l’imperativo di esagerare dove e quando possibile. Le sequenze d’azione sono degne di un film di Fast & Furious con tanto di distruzioni urbanistiche, la coreografia dei combattimenti strizza l’occhio a John Wick, la storia si allinea allo standard del genere.

Negli altri blockbuster Netflix di alcuni mesi fa, Red Notice e The Adam Project, si percepiva distintamente quella formula di esecuzione affinché i film possano incontrare i gusti dell’ampio target di pubblico ai quali sono destinati. Con una storia già vista tante volte e una spettacolarità alla quale siamo piuttosto abituati, un titolo rischia sempre di essere prevedibile. Ergo, di generare noia. Ciò che rimane a quel punto è il carisma dei protagonisti al quale aggrapparsi, tentando di una sorta di appagamento che prosegua possibilmente oltre i titoli di coda. The Gray Man non si scosta di molto dalla formula, è certamente prevedibile, però la gestione delle dinamiche tra i vari personaggi e dei suoi interpreti è ben ripartita e rappresenta uno dei punti forti del film. In sostanza, ci si diverte e non ci si annoia.

Gosling, con il suo abituale status da sornione, guadagna presto il cuore degli spettatori anche per l’astuzia narrativa di dare soltanto al suo personaggio un passato con il quale entrare in relazione. Evans gioca la carta di andare sopra le righe, a cominciare dal look con baffo, pantaloni bianchi e mocassini, per il suo ruolo di antagonista e approfitta ampiamente dell’ironia a disposizione per dare corpo alla sua psicosi violenta. Ana De Armas intanto continua ad mostrare di essere una buona scelta per i personaggi d’azione, dopo quello di No Time to Die. La saga di Mission: Impossibile resta la migliore in circolazione nella combinazione tra carisma interpreti, spettacolari sequenze d’azione e storia accattivante ed è molto difficile avvicinarsi a quel livello. The Gray Man punta al puro intrattenimento e lo centra. Non è un film memorabile, ma si guarda con piacere.