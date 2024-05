Un curioso racconto fra la psicanalisi e la seduta spiritica con ironia e malinconia, Marcello Mio di Christophe Honoré mette in scena una Chiara Mastroianni che decide di vestirsi e fari chiamare come il padre Mastroianni. La recensione di Mauro Donzelli dal Festival di Cannes.

Se ogni film è a suo modo una seduta psicanalitica, Marcello Mio ha preso la missione davvero sul serio. E con una notevole capacità di immedesimazione, se non di transfert, ha dedicato la sua attenzione a un’altra persona, sua musa, amica e collaboratrice in sette film, dopo aver affrontato il suo rapporto complesso da adolescente con il padre nel precedente, e bellissimo, Le Lycéen. Proprio un rapporto ormai intimo oltre che artistico con Chiara Mastroianni gli ha permesso di avventurarsi in un territorio privato, fin oltre i limiti della simbiosi, fra una presenza incombente per chi da anni vuole costruirsi una carriera “a prescindere”, e l’assenza dolorosa di un padre perso troppo presto. In Marcello Mio, il regista ha coinvolto in amichevole partecipazione amici e familiari come mamma Catherine Deneuve, Melvil Poupaud, Benjamin Biolay, per approfondire quella domanda che in diciotto anni ha immancabilmente sentito rivolgere a Chiara sul così iconico padre Marcello. Quando, agli occhi degli altri, “la nostra identità sembra ridursi alla nostra filiazione”.

In un pomeriggio Chiara Mastroianni all’inizio del film incontra la madre, prima di andare a un’audizione per un film di Nicole Garcia, in cui dovrebbe interpretare la compagna di Fabrice Luchini. Una goffa richiesta della regista, “ti voglio più Mastroianni che Deneuve”, subito ritrattata, fa da innesco di un transfert che la spinge a vestirsi esattamente come Marcello, pretendo di venire chiamata in quel modo. In uno sbalordimento iniziale, l’unico che subito sta al gioco è il collega Luchini, attore pronto a dare la replica a un’improvvisazione, approfittando dell’occasione per superare il rimpianto di non aver mai lavorato con un tale mostro sacro della recitazione.

Nel corso di un’estate Marcello/Chiara riconfigura la propria vita per renderla quella del padre, dall’amore per i cani e la pasta. Parla italiano, indossa cappello e vestito nero, occhiali spessi e perfino un viaggio fra Roma e Formia sulle sue tracce, fra un programma televisivo di sosia e l’hotel al mare in cui si rilassava, atmosfera oggi démodé, insieme alle persone amate.

Facile sottolineare l’implicazione catartica, il coraggio di spogliarsi con tale genuina volontà simbiotica di ogni rete di protezione, da parte di Chiara Mastroianni, ma anche della madre Catherine, che arriva alla fine quasi a crederci in questo ritorno in famiglia di Marcello, con un bacio spiazzante a bordo piscina. Operazione sincera come l’amore di una figlia, con barlumi di toccante bellezza che fanno superare sconcertanti momenti ai limiti del cringe, come un regalo di pessimo gusto arrivato da un cuore sincero e amato. Un’affare di famiglia dal sapore di una seduta spiritica, declinata con leggerezza e amore, anche se l’ironia e il divertimento non nascondono il dolore, le evidenti ferite insanabili rievocate da una ricostruzione minuziosa, ma non facile, fatta di immagini di quotidiana felicità in famiglia.

Una ricerca di quiete nel ricordo che risulta prevalente nella messa in scena di Marcello Mio. Oggetto multiforme fatto di vette e abissi, di alterne fortune e ricordi a tratti cristallini e a tratti sbiaditi.