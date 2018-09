Lola+Jeremy Recensione

Sono giovani, carini e disoccupati se non fosse per l'agenzia di "scuse per i traditori seriali" Cercasi alibi disperatamente e per un negozio di fumetti. In più, Lola e Jeremy, Mathias, Michael e Sam sono cinefili, appena appena hipster e soprattutto quasi sempre connessi e talmente tecnologici che i primi due hanno deciso di filmare giorno per giorno la loro vita amorosa per rivedersi dopo dieci anni. Lola però si accorge che Jeremy le ha raccontato una bugia sul video-diario e allora la coppia scoppia e Jeremy si inventa una bizzarra opera di riconquista travestendosi da supereroe con Sam, Michael e Mathias e sequestrando personaggi famosi a cui affidare parole che facciano tornare Lola. Il tutto in pieno stile Be Kind Rewind di Michel Gondry: stessi costumi "di fortuna", stesso candore, stessa fiducia nella propria buona volontà e creatività, stessa fantasia a vele spiegate.

Gondry, poi, fa capolino indirettamente anche in alcune trovate grafiche e inserti di animazione nei "filmini" del quartetto e nella passione di Lola per Se mi lasci ti cancello, altra love-story infelice e contrastata. Il fantasioso regista francese, infine, appare perfino in una scena del film, prestandosi alle "scenette" dei bambinoni con i mantelli e le maschere di Superman, Hulk e Super-Pork.

Citazioni a parte (è evidente anche un tributo al Nick Hornby di "Alta fedeltà" e a 500 giorni insieme), Lola+Jeremy si inserisce sì nel solco della classica rom-com in cui lui ama lei e lei ama lui ma il destino avverso li divide, ma segna anche un punto a favore di un cinema francese artigianale, originale e lontano, se restiamo nell'ambito dell'intrattenimento leggero, sia dalle pochade borghesi con Christian Clavier che dalle commedie scanzonate con Dany Boon o dal risvolto sociale. E sebbene i protagonisti siano indiscutibilmente parigini, hanno un sapore universale, e lo hanno perché sono millennials, e come tali accedono liberamente alla cultura pop vecchia e nuova dell'intero globo terracqueo, e alle Converse All Star così come ai cellulari di ultima generazione. L'esordio di July Hygreck dietro alla macchina da presa intende descriverli con precisione da entomologo e quindi va considerato un film manifesto su una generazione ancora non abbastanza esplorata? Assolutamente no, proprio per il suo essere un "contenitore di omaggi" e perché, attraverso la stravaganza e la tenerezza, racconta quel momento della vita in cui, in qualunque tempo o luogo "si abiti", ci si rifiuta di crescere nonostante i 30 anni siano alle porte.

Qui crescere significa staccarsi dagli amici-fratelli o abbandonare lo status di figli perenni. Ma in Lola+Jeremy c'è un papà che sta male, e che con il suo dramma narrato senza lacrime né patetismi arriva a indurre la Justice League del sentimento o gli Avengers contro l'indifferenza a una maturazione per forza.

Ha un difetto Lola+Jeremy, che dipende proprio dalla sua appartenenza al filone commedia sentimentale. In fondo, l'esito della vicenda è piuttosto scontato e non accade nulla di sorprendente. E mentre Jeremy, Sam, Mathias e Michael sono impegnati a "incastrare" il batterista Manu Katché e il rapper Youssupha per portare felicemente a termine la loro crociata, il film si dimentica di approfondire le loro personalità. Lola, invece, che si lascia cullare dal rumore delle lavatrici di una lavanderia a gettoni e conversa di notte con un reporter di guerra tormentato dal jet-lag, si guadagna il titolo di personaggio più rotondo della combriccola, anche in virtù dell’interpretazione di Charlotte Gabris.

Il grande pregio del film, invece, è la sua presa di coscienza di una preoccupazione sempre più diffusa che affligge non solamente gli appartenenti alla Generazione Y: precipitare nell'oblio, dimenticare anche solo un particolare di una giornata o un incontro. Per sfortuna, più che sfortuna, oggi esiste un rimedio a questo naturale processo di rimozione: costruire un archivio della memoria fatto di fotografie e immagini in movimento, un database da custodire gelosamente o da condividere, con gli affetti o con il popolo dei social, terra di tutti e di nessuno dove le cose diventano vere solo quando appaiono su una pagina. Siamo davvero sicuri che sia un bene? Comunque, in Lola+Jeremy i ricordi sono per "uso interno", il che un po' consola.