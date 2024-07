Presentato a Venezia nel 2023, il film - in originale In the Land of Saints and Sinners - non è altro che un western ambientato nell'Irlanda del 1974. La recensione di L'ultima vendetta di Federico Gironi.

Sì, ok, siamo in Irlanda, nel 1974. Si parla di IRA, e dei Troubles, e il film si apre con un attentato dinamitardo in un pub di Belfast in seguito al quale quattro terroristi andranno a rifugiarsi in un villaggio sperduto sulla costa occidentale del Donegal. E però, suvvia, è chiaro: in qualche modo anche da quella scena iniziale, a essere particolarmente pignoli, ma comunque in base a tutto quello che viene dopo. In the Land of Saints and Sinner (che da noi abbiamo chiamato L’ultima vendetta, giacché oramai non possiamo più veicolare nessun’altra tematica che non sia quella vendicativa, se in un film c’è Liam Neeson), opera terza di Robert Lorenz, è un western. Un western in purezza, anche.

Non manca nulla: il vecchio pistolero che vorrebbe appendere le armi al chiodo, ma le circostanze e il suo buon cuore non glielo permettono; uno sceriffo un po’ ingenuo ma meno di quel che sembri; dei fuorilegge che invadono un villaggio pensando di poter fare il loro sporco comodo; il giovane pistolero che idolatra quello vecchio, vorrebbe essergli rivale, ma gli farà da spalla. Metteteci un pub, ovvero un saloon, è il gioco è fatto.

Western, dicevamo. Anche revisionista, e un po’ crepuscolare. Leoniano, in quanto a canovaccio narrativo. Eastwoodiano come temi e atmosfere.

Non è mica un caso. Lorenz, col vecchio Clint, ha trascorsi importanti: gli ha fatto da assistente alla regia fin dagli anni Novanta, ha prodotto tantissimi suoi film, da Debito di sangue a American Sniper, e lo ha perfino diretto nel suo film d’esordio, Di nuovo in gioco, che non era affatto male.

Anche qui, aggiungete che il secondo film di Lorenz, Un uomo sopra la legge, vedeva Neeson prendere il posto di Eastwood, e il gioco è fatto. Di nuovo.

Tutto questo ci fa capire molte cose. Soprattutto, ci fa capire che non è perché siamo amanti delle sorprese, che andremo a vedere In the Land of Saints and Sinners. Un film come questo lo si vede e lo si apprezza proprio in virtù del suo condurci per mano lungo traiettorie narrative ben note, in luoghi drammaturgicamente familiari. Del suo farci accomodare dentro una storia che ci è in qualche modo intima, tanto ci fa sentire a nostro agio.

Neeson grugnisce, brontola, sospira, parla a bassa voce con quel suo tono cavernoso. Spara, anche, certo. Non vorrebbe farlo più, anche se ha fatto il sicario di mestiere per un sacco di tempo. Troppo, in effetti: gli ultimi anni della sua vita vorrebbe passarli in pace, magari espiare qualche colpa, e quindi il fucile, lassù sulla mensola. Poi però qualcuno, che poi è uno dei quattro attentatori nascosti nel suo paesello, dà fastidio a una bambina, per usare un eufemismo, e nessuno vuole o è in grado di fare qualcosa. E allora ecco che quel fucile va ripreso, per un’ultima strizzata del grilletto. Che avrà la sua bella dose di conseguenze.

Si sente quasi sulla pelle l’aria frizzante dell’autunno irlandese, lo sguardo si perde su prati verdi e scogliere sul mare blu profondo come e forse meglio di quanto non sarebbe accaduto tra i polverosi e spogli deserti del Nevada. Il sudore di certi personaggi, in In the Land of Saints and Sinners, di quei personaggi che hanno i lineamenti dei migliori caratteristi irlandesi su piazza, è un sudore freddo. E il vento dell’Oceano porta via buone e cattive intenzioni, spingendo il protagonista Neeson a trovare la sua pace altrove. Chissà poi dove, e se.