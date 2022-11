Lo studio irlandese Cartoon Saloon ha fatto squadra con una sceneggiatrice ex-Pixar per creare Il drago di mio padre, nuovo lavoro animato dopo Wolfwalkers, nominato agli Oscar. La nostra recensione del film Netflix.

Elmer era convinto di poter vivere sempre con positività la sua vita, ma nell'America della Grande Depressione la bottega rurale di sua madre, che aiuta con entusiasmo, chiude i battenti. La grande città è un posto più buio e molto meno amichevole, la povertà è dietro l'angolo, così Elmer accoglie di buon grado la proposta di una gatta parlante: salvare il giovane drago Boris, schiavizzato su un'Isola Selvaggia, che con le sue forze deve tirare periodicamente verso l'alto, per evitare che affondi. In cambio, Elmer avrebbe un'attrazione assicurata!

Il drago di mio padre rappresenta un prezioso, curioso incontro tra due visioni diverse del cinema d'animazione, accomunate tuttavia da una ricerca dell'eccellenza formale e da una forte ambizione poetica. Lo studio responsabile di questo lungometraggio è l'irlandese Cartoon Saloon, cofondato una ventina d'anni fa da Paul Young, Tomm Moore e Nora Twomey. Siamo di recente rimasti in estasi davanti al Wolfwalkers di Moore (lo trovate su Apple TV), nominato e ahimé non premiato con un Oscar che avrebbe meritato, torniamo qui invece tra le braccia fiabesche di Nora, che dirige Il drago di mio padre dopo I racconti di Parwana - The Breadwinner (2017, attualmente su Netflix). Attenzione però: autrice dell'adattamento del libro originale (1948) di Ruth Stiles Gannett, edito in Italia da Mondadori, è Meg LeFauve, già dietro ai copioni di Inside Out e Il viaggio di Arlo in casa Pixar. Forse la combinazione di due forma mentis, giganti del settore, non sforna un capolavoro, però il tempo impiegato ad assistere a questo connubio ben vale novanta minuti della vostra vita da spettatore o spettatrice.

Perché la cornice dell'adattamento ha il sapore dell'ambizione pixariana che cerca radici in problemi concreti, familiari, esistenziali, qui spudoratamente economici, in nome di un'immedesimazione irresistibile per chiunque guardi. La cornice in questa versione cinematografica del racconto è la crisi economica, e già il concetto stesso diventa culla di forti letture metaforiche di quello che vediamo, suggerite con tocchi gentili in dialoghi e scene, certamente intercettati dall'attenzione dello spettatore adulto. L'idea poi che una fuga nella fantasia, il tuffo nella catarsi che sa garantire, sgorghi da una questione così concreta come pagare l'affitto e arrivare a fine mese... ha l'eco della migliore Pixar pragmatica, così come è del migliore cinema d'animazione (non solo Pixar o Cartoon Saloon) la capacità di motivare la parte migliore di noi con una fantasia nobile, cioè quel tessuto che si dipana davanti ai nostri occhi come se ci appartenesse già. Poesia che sprona.

Allo stesso tempo però Il drago di mio padre è un film Cartoon Saloon nel modo in cui sa equilibrare la sua natura puramente fiabesca con quelle intenzioni metaforiche e quel messaggio di autoaiuto. Se infatti ultimamente Disney e Pixar stanno premendo il pedale dell'acceleratore su un ruolo guida etico, sociale e morale, sbilanciandosi sui messaggi, la squadra irlandese calibra il film in modo tale che, qualora non si fosse in grado di leggere tra le righe, la fiaba regga così com'è. Anche a un livello di lettura più elementare, a misura di bambino. Si può godere del Drago di mio padre solo riposando sulla sua direzione artistica spettacolare: non ci sono le acrobazie prospettiche e bidimensionali estreme di Wolfwalkers, ma non per questo si rimane digiuni di un'armonia perfetta tra personaggi e fondali, giocati con una continuità di colore e di luce in grado di rapire chi voglia usare l'animazione come porta verso un letterale altro mondo. La squadra Cartoon Saloon sa che la forza dei suoi animatori 2D (a mano libera), la corposità pittorica delle immagini e la sua fiducia basteranno a commuovere anche lo spettatore che, come vi scrive, ha avvertito leggermente l'allungamento della breve vicenda su un lungometraggio. Il drago di mio padre non sarà ricordato come un evento, ma ricorda cosa significhino i concetti di eleganza e sincerità.