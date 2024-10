Dal 4 ottobre in streaming su Netflix il sequel del film del 2019 diretto da Galder Gaztelu-Urrutia: che stavolta alza l'asticella dell'ambizione, amplifica e espande l'universo del primo film. Con risultati non eccelsi. La recensione di Il Buco - Capitolo 2 di Federico Gironi.

Ci risiamo. Cinque anni dopo - il primo film è del 2019 - torniamo nel Buco. Dal punto di vista strutturale non è cambiato nulla: la prigione di cemento multipiano, i due “ospiti” per ogni livello, la piattaforma che scende dall’alto verso il basso, dal Livello 1 al Livello 333, carica di cibo. Se non è chiarissimo quello di cui si sta parlando, fermatevi qui, con la lettura, e andate a vedere Il buco - sempre su Netflix - e/o a leggere la recensione di Il Buco.

Tutto funziona come nel primo film, quindi, ma ci sono ovviamente delle differenze: perché se nel film del 2019 regnava l’anarchia e la sopraffazione, qui, in questo Il Buco - Capitolo 2, esistono delle regole - anzi, delle Leggi - che devono essere rispettate affinché ognuno abbia ciò che gli spetta e niente di più.

Tra i piani si comunica, ci si aiuta come si può, soprattutto si segnala lì (e chi) dove le Leggi non vengono rispettate. È a quel punto che intervengono delle specie di vigilanti, gli Unti, portatori delle Leggi dettate da un misterioso Maestro, pronti a far rispettare le regole anche con la forza e la violenza.

Ora, se nel 2019 al centro del discorso del film di Galder Gaztelu-Urrutia c’erano le disparità sociali e economiche del nostro mondo, e l’egoismo dell’uomo, qui è ovvio - man mano che andiamo avanti con la storia, seguendo le vicende di due delle tante persone rinchiuse nel Buco, la Milena Smit di Madres Paralelas e l’Hovik Keuchkerian di Antidisturbios - che invece la critica politica è tutta diretta a estremismi e massimalismi. Più che degli eccessi del socialismo reale, i costanti riferimenti religiosi e cristologici che emergono fanno pensare che Il Buco - Capitolo 2, se la stia prendendo con i fondamentalismi islamici e comunque religiosi, che a forza di essere ossessionati da regole che “non si interpretano ma si rispettano alla lettera”, gettano le loro comunità nell’oscurantismo e nel terrore. Non a caso, se a un certo punto nel primo film sembrava che il messaggio fosse “la panna cotta”, qui un fomentatissimo e rigido imam del Buco lo dice a chiarissime lettere, che il messaggio è il terrore.





Il Buco - Capitolo 2 funge da espansione e amplificazione di quanto già fatto, detto e visto nel Capitolo 1: si passa da un sistema squilibrato a un’altro, si continuano a vedere le fallacie, i limiti e gli egoismi dell’essere umano e delle sue ideologie di riferimento, e si disperde nuovamente, in maniera ancora più estrema, in uno psicologismo misticheggiante che, qui, appare di dubbia efficacia.

Non c’è dubbio Galder Gaztelu-Urrutia abbia affrontato il progetto con la chiara intensione di fare “di più”: tanto Il buco si reggeva su un bizzarro quasi minimalismo, quanto qui la moltiplicazione dei personaggi, della violenza, delle linee narrative arriva - pur in una sorta di ruvida essenzialità del tutto - al barocco, se non a tratti al grottesco.

In più di un’occasione la piattaforma, che stavolta non si carica solo di cibo ma anche di persone, sembra prendere la forma della Zattera della Medusa di Géricault, mentre nel finale - con una scelta di interessante gusto estetico-cinematografico, ma misteriosa dal punto di vista narrativo - il regista basco sembra quasi citare esplicitamente alcune scene di film di fantascienza come Life o il recente Alien: Romulus.

È la concretizzazione visuale di quella perdita di riferimenti cartesiani che Il Buco - Capitolo 2 in qualche modo ha portato avanti per tutto il film: un film che è anche disseminato, in maniera più o meno onirica, di passaggi e scappatoie che legano i personaggi del primo film a questo.

Peccato che questi passaggi e collegamenti non servano a niente, non è così che si crea una mitologia; e che, come spesso accade, il troppo, nel Buco - Capitolo 2, finisca per causare indigestione.