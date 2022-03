Antidisturbios: Unità Antisommossa, la serie bomba che non t'aspetti su Disney+

News Serie TV

In streaming su Disney+, tra un classico dell'animazione e una novità della Pixar, e tra un glorioso titolo della fu Fox a caso, trovate la serie diretta da Rodrigo Sorogoyen, uno dei gradi talenti del cinema spagnolo contemporaneo. Da non perdere per nessun motivo al mondo.

Rodrigo Sorogoyen. Nato a Madrid. 40 anni.

Uno dei nomi di punta del cinema spagnolo contemporaneo. Anzi, di quello europeo.

Il nome dovrebbe dirvi qualcosa, anche perché di Sorogoyen abbiamo parlato diffusamente qualche tempo fa, segnalando la presenza in streaming su Amazon Prime Video di due dei suoi film, i suoi migliori, quelli che lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo: Che Dio ci perdoni e Il regno.

Da allora, è arrivato anche il più recente Madre su NOW, e adesso è finalmente anche disponibile sulla piattaforma che non t'aspetti, ovvero su Disney+ , la serie televisiva che era stata presentata in anteprima al Torino Film Festival, sezione Le stanze di Rol, nel 2020. Una serie che è una bomba.

Si chiama Antidisturbios: Unità Antisommossa, sei episodi da cinquanta minuti circa l'uno che è difficilissimo non divorare in un sol boccone, come il lupo della fiaba.





L'Antidisturbios, in Spagna, è quel reparto della polizia che da noi si chiama Reparto Mobile. O, più gergalmente, la Celere. I celerini, insomma, quelli coi caschi e gli scudi e i manganelli, quelli che vengono utilizzati per svolgere funzioni di ordine pubblico, che scendono in strada quando ci sono le manifestazioni, attorno e dentro agli stadi, che effettuano sgomberi e che, anche, prestano servizio in aree colpite da calamità naturali.Sono quelli spesso al centro di polemiche per eccesso di violenza, e che svolgono un lavoro che non è difficile definire sporco, duro e difficile, scontrandosi spesso, anche loro, con i lati meno nobili della natura umana.

Proprio da qui parte, Antidisturbios. Da un'operazione cui gli agenti sono costretti, non particolarmente nobile, da una piccola e fatale esplosione di violenza, da una morte inaspettata.

I protagonisti della serie di Sorogoyen, i sei membri di una squadra di Antidisturbios, nel primo episodio vengono inviati ad eseguire uno sfratto. Sono soli, quando di solito, per operazioni di questo genere, servono due o tre squadre.





Arrivati sul posto, gli Antidisturbios di Sorogoyen si trovano davanti a una trentina di persone asserragliate nell'appartamento per evitare lo sfratto, ma gli ordini dei loro superiori, e del giudice che ha l'ha ordinato lo sfratto, non cambiano. Iniziano quindi a tirar fuori le persone di casa una a una, la tensione sale, le persone si ammucchiano sul ballatoio, e una cosa e un'altra, e una provocazione e un'altra, scatta una zuffa, e partono i manganelli, e a un certo punto un ragazzo, un immigrato senegalese che voleva aiutare i suoi vicini, cade dal ballatoio. Muore.

E i sei Antidisturbios finiscono sotto inchiesta, da parte degli Affari Interni, e nel mirino dei media.

Antidisturbios: il trailer originale della serie su Disney+

E però, quella di Sorogoyen non è una serie che parla solo di questo. L'incidente iniziale, la morte di quel ragazzo, l'inchiesta che ne deriva - e che vede coinvolta una giovane poliziotta degli Affari Interni, protagonista a pieno titolo di Antidisturbios al pari dei sei della squadra di celerini - sono fondamentali, certo. Ma anche il punto di partenza per il racconto di una trama fitta e complessa, intrigante, a tratti entusiasmante, che alterna violenza, tenerezza, tensione, implosione, esplosioni.

Se da un lato Antidisturbios entra nelle vite e nelle psicologie private di ognuno dei personaggi principali, dall'altro, e con grande coerenza con tutto quello che Sorogoyen ha raccontato fino a questo momento con il suo cinema, si allarga a mostrare una rete di inganni e corruzioni che in qualche modo fanno degli Antidisturbios delle vittime, e che riflettono, come sempre fa il regista, il volto contraddittorio della Spagna contemporanea.

Una Spagna che ancora fa i conti, a modo suo, con il peso della storia e del franchismo; con la complessità e la fragilità delle istituzioni democratiche, le loro zone d'ombra popolate da figure ambigue; con una cultura sottilmente ma intimamente maschilista.





Quel che forse racconta più di ogni altra cosa, Antidisturbios, pur raccontando di tutte quelle cose lì, della violenza della polizia, della corruzione, della morte, delle indagini, dei misteri e del machismo, sono due cose, che poi sono apparentemente distanti ma strettamente correlate, che toccano privato e pubblico.

Da un lato, infatti, quella di Sorogoyen è una serie dove le persone vengono prima dei fatti. Grazie a una scrittura precisa e intelligente - opera dello stesso regista e della sua abituale partner di sceneggiatura Isabel Peña, che con Sorogoyen è anche creatrice e produttrice della serie, e che fa sentire senza inutili forzature retoriche tutto il peso del suo sguardo femminile - Antidisturbios parla di rapporti umani. Del legame fraterno e cameratesco dei poliziotti protagonisti, delle loro vicende familiari, dei loro problemi e del carico crescente di un'indagine che potrebbe porre fine alle loro carriere sulla loro psiche e nelle loro vite. E lo stesso fa riguardo il personaggio di Leia, che indaga su di loro, e che poi vede in loro le vittime di qualcosa di più complesso, e cerca di aiutarli, stringendo un legame particolare con uno di loro, mentre la sua situazione personale e professionale si fa via via più tesa e complessa.

Dall'altro, invece, Antidisturbios è una serie nel quale il quadro complessivo sfuma costantemente l'uno dentro l'altro i concetti di bene e di male, di buono e di cattivo, mostrando una realtà liquida, gassosa, stratificata, dove per vivere (e sopravvivere) e andare avanti è obbligatorio fare i conti con la relatività della morale, con il compromesso, con il frantumarsi progressivo di ogni convinzione e di ogni idealismo.





Temi a parte, che pur son fondamentali, a colpire, anche, è la lingua cinematografica usata da Rodrigo Sorogoyen, che si è occupato della regia degli episodi da solo o assieme a un altro collaboratore di vecchia data, Borja Soler. Una lingua che è potentissima, e trascinante, basata su un iperrealismo ossessivo e durissimo, fatto di piani sequenza, pedinamenti, momenti di sospensione, attenzione ossessiva per i dettagli, e la capacità di costruire sequenze e inquadrature che hanno tutte, sempre, un senso profondo, anche quando quel senso lo capisci dopo, a minuti o magari a episodi di distanza, quando diventa chiaro perché Sorogoyen ha mostrato quello che ha mostrato. Che, spesso, poi, sono gesti, silenzi, sguardi, movimenti del corpo. Capaci di eloquenza non verbale, e di stratificazione dei significati immediati.





Oltre che alla sua abilità tecnica e narrativa, per ottenere questi risultati attraverso queste modalità, Sorogoyen si appoggia a un cast che fa letteralmente impressione. La giovane Vicky Luengo, che interpreta Laia, è dotata di un'elettricità naturale, di energia magnetica e anche di una sensualità tutt'altro che banale, mentre tra gli Antidisturbios, che sono tutti bravissimi, giganteggiano Raúl Arévalo (Diego), Hovik Keuchkerian (Salva) e Roberto Álamo (Úbeda).

Nel cast, poi, in un ruolo chiave ma defilatissimo, appare anche Paco Revilla, che di Sorogoyen è il padre, diventato attore per il figlio. La scelta del ruolo, a ben vedere, è indicativa di un'altra questione importante toccata da Antidisturbios, e che riguarda, come altre, tanto la Spagna quanto l'Italia: il rapporto tra generazioni.

Che poi, guarda caso, è anche il tema della primissima scena di Antidisturbios, apparentemente - ma, appunto, solo in apparenza - slegato con le vicende dei celerini che vedremo subito dopo.