Presentata in numerevoli festival internazionali, tra i quali il Torino Film Festival, l'opera prima del regista basco è un thriller distopico che si basa su una metafora diretta e potente del mondo contemporaneo. La recensione di Il Buco di Federico Gironi.

Cuochi e ristoranti. Cucinazioni e impiattamenti. Trattorie da camionisti e locali stellati. Tegami e materie prime.

In cinema e in tv, da un po’ di tempo a questa parte, non si parla d’altro. Cosa c’è dietro alla mania del food, come dicono quelli cool? Vallo a sapere, ma a me è sempre parso abbastanza chiaro che la mania di parlare di cibo è nata più o meno in coincidenza con lo scoppio delle bolle speculative, e con le tante crisi economiche e sociali (nonché politiche) che abbiamo affrontato da quando siamo entrati nel nuovo millennio.

Perché dietro a ogni elaborazione, alla presentazione più o meno raffinata, e alla preparazione classica o scientifica, sempre di cibo parliamo. Di riempirci la pancia per affrontare l’inverno lungo chissà quanto che sentiamo sempre incombere all’orizzonte. Di sopravvivere.

Tutto questo l’ha capito anche il basco Galder Gaztelu-Urrutia, l’hanno capito i suoi sceneggiatori David Desola e Pedro Rivero: perché nel loro Il Buco - in concorso nel 2019 al Torino Film Festival, e in streaming su Netflix - in fondo di questo parla. Di cibo, sopravvivenza, e di un mondo in crisi, dove le disparità sociali e economiche sono inaccettabili, e dove sulla solidarietà prevale la sopraffazione.

Thriller distopico con chiare ambizioni politiche e filosofiche, Il Buco è ambientato in una sorta di prigione futuristica, una misteriosa torre di cemento di chissà quanti piani. Ogni piano e una cella per due persone, con branda, lavandino, gabinetto e un buco al centro. Quel buco serve a far passare una piattaforma, che ogni, giorno, stracarica di ogni ben di dio preparato con cura da uno staff di cucina, discende di piano in piano, per sfamare gli “ospiti” della struttura. Il problema, ovviamente, è che ai piani alti ci si abboffa e si fa scempio dei piatti, mentre chi sta sotto incontra sempre meno disponibilità di cibo. Dal cinquantesimo livello in giù, molto più giù, il rischio è quello di morire di fame. E siccome homo homini lupus, diceva qualcuno, il cannibalismo non è più un tabù.

Un film duro, quello di Gaztelu-Urrutia, nel quale siamo anche di fronte all’imprevedibilità della vita e del destino: se nella vita vera i giornali sono pieni di storie di persone che hanno perso il loro benessere, sullo schermo gli occupanti dei piani della prigione vengono assegnati a un nuovo livello ogni mese, e nessuno sa se finirà più in alto o più in basso.

La metafora di Il Buco non è di certo complessa, né volendo raffinatissima. Ma negarne l’efficacia, la potenza, la capacità di cogliere una miriade di aspetti e sfumature attraverso un meccanismo narrativo semplicissimo, sarebbe davvero una cosa miope, o figlia di cattiva fede.

Non è solo grazie alla storia, e alla sua struttura, che il film funziona, ma anche per una messa in scena fatta di immagini potenti e eloquenti, che il regista catalano è in grado di creare e movimentare a dispetto di un’ambientazione spoglia e essenziale, che teoricamente offre pochi appigli alla visionarietà. Invece, Gaztelu-Urrutia lavora con la macchina da presa in maniera intelligentissima, alternando primi piani e visioni abissali, crudo e brutale realismo e allucinazione.

Così facendo, esalta un discorso che non è solo politico (Goreng, il protagonista del film, che si ribellerà al sistema del “Buco”, dice che il suo non è un tentativo comunismo, ma semplice razionalità e umanità), ma che assume risvolti esistenziali e perfino mistici. Basti pensare al fatto che Goreng è finito nel buco per sua scelta, per smettere di fumare e avere tempo di leggere un libro, e quel libro è il Don Chisciotte di Cervantes, e che in quella che appare come una battaglia contro i mulini a vento, e a volte contro i suoi stessi istinti e le sue pulsioni, finirà per essere rivoluzionario ma anche, forse, redentore. Salvatore, di sicuro.

Fate questo in memoria di me.