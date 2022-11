Giunta al quarto capitolo cinematografico, la saga di Belle e Sebastien cambia pelle e prende la strada del reboot ambientato al giorno d'oggi. La nostra recensione.

Seb a scuola è considerato un ragazzino difficile, che si caccia nelle situazioni più pericolose senza pensarci due volte: quando la mamma deve partire per lavoro, decide di lasciarlo da zia e nonna sui Pirenei, lontano dalla grande città. Lo spirito spontaneamente avventuroso di Seb però avrà la meglio, portandolo ad apprezzare la transumanza e la vita tra i pascoli, e a diventare amico di Belle, una cagna patou che corre un grave pericolo...

Dopo Belle e Sebastien (2013), Belle e Sebastien - L'avventura continua (2015) e Belle e Sebastien 3 - Amici per sempre (2018), la popolare saga cinematografica ispirata ai romanzi di Cécile Aubry (il primo fu pubblicato nel 1965) cambia radicalmente la sua impostazione. In mano al regista Pierre Coré, già attivo nell'animazione, l'ambientazione di Belle e Sebastien - Next Generation diventa contemporanea: la precedente trilogia, come questo film voluta e finanziata dalla Gaumont, si svolgeva negli anni Quaranta, in linea col materiale originale, puntando perciò a un'eternità fiabesca dell'atmosfera, un'immedesimazione primaria del pubblico più giovane. Si agiva oltre i simboli condivisi della contemporaneità, quasi il passato fosse un mondo magico, perché lontano.

Il nuovo copione, firmato dallo stesso Coré e Alexandre Coffre, scegliendo di attualizzare il rapporto tra il piccolo e il cane, parla invece direttamente al pubblico di oggi senza filtri: più che la magia della fiaba, ora conta un messaggio militante di riavvicinamento alla natura, da tutti i punti di vista. Seb ignora le regole degli animali e della montagna, quindi gli spettatori più piccoli possono scoprirle immedesimandosi nel suo straniamento da bambino di città, magari rimanendo incuriositi da quell'universo che è pure a portata di mano.

Allo stesso tempo, la sceneggiatura di Belle e Sebastien - Next Generation si rivolge anche agli adulti (accompagnatori), perché in realtà tutti i personaggi stanno valutando o rivalutando il rapporto con le proprie radici, familiari e rurali: la scoperta di Seb diventa in parallelo riscoperta per chi si sente più o meno lontano o vicino dalla montagna, tanto affascinante quanto complessa. C'è chi, come la nonna, vorrebbe lasciarsi tutto alle spalle perché ricorda chi non c'è più, ma c'è anche una giovane zia a suo agio, dedita alle scalate e ad accompagnare i turisti. Il villain a questo giro è un ragazzo diventato violento perchè iperresponsabilizzato e stressato da suo padre, un imprenditore che vuole rimanere in montagna ma senza rispettarne i ritmi, sostituendosi ad essi.

Nulla di particolarmente memorabile, ma Coré è riuscito a dare un senso all'ennesimo capitolo di una serie che presenta in fondo sempre la stessa struttura narrativa, lavorando però quindi sul contesto, in questo caso più significativo del plot. Negli anni Quaranta le minacce arrivavano dall'esterno, perché l'appartenenza alla montagna non era mai messa in discussione. Qui nulla è più sicuro, c'è più lavoro da fare su se stessi, ma le corse a perdifiato della splendida Belle, su panorami che nemmeno col massimo del cinismo si potrebbero mai sminuire, rendono ogni sacrificio più sensato.