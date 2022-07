X-Men nel MCU: si prenotano i registi degli Avengers per il reboot

News Cinema

Per l'entrata degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, con una nuova serie di fil, i registi degli Avengers, Joe & Anthony Russo, si prenotano: Kevin Feige potrebbe considerarli?

Mancano ancora tempistiche per l'inserimento degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, ma a quanto pare i registi degli ultimi Avengers, Joe & Anthony Russo, vorrebbero essere almeno considerati dal Kevin Feige dei Marvel Studios per occuparsi del particolare reboot, stando a quel che dicono in un'intervista ad AP Entertainment... i due sono autori dell'imminente action The Gray Man su Netflix. Leggi anche Scarlet Witch alias Wanda tra gli X-Men? Elizabeth Olsen vota a favore

Per Joe & Anthony Russo dopo gli Avengers tocca agli X-Men?

Promuovendo The Gray Man, l'action con Ryan Gosling e Chris Evans, da loro diretto per Netflix, i registi Joe Russo e Anthony Russo hanno abboccato all'amo dell'intervistatore di AP Entertainment: se ne avessero la possibilità, si occuperebbero del reboot degli X-Men, da collocare nel Marvel Cinematic Universe, dopo gli anni passati nell' "universo parallelo" Fox ora terminato? Joe Russo si è illuminato:

Una delle cose più preziose che ho è l'Incredibile Hulk n.181, la prima apparizione di Wolverine. È una parte importante della mia collezione di fumetti. Wolverine è essenziale per gli X-Men, naturalmente, sarebbe un progetto divertente sul quale lavorare, per trovare un altro approccio. Ma credo sia una cosa giustamente per un attimo accantonata, per introdurre nuovi personaggi in quel mondo. La rimetteranno in gioco quando sarà il momento.