Wonka, in streaming gratis i primi 10 minuti del film per l'uscita digitale

News Cinema

Wonka sbarca a noleggio e vendita sulle principali piattaforme digitali: la Warner Bros. ne offre i primi dieci minuti in streaming gratis su YouTube, come assaggio.

È arrivato anche per il grande successo di Wonka il turno dell'uscita in digitale sulle principali piattaforme: per festeggiare, la Warner Bros. ha pubblicato in streaming e gratis su YouTube i primi dieci minuti del lungometraggio interpretato da Timothée Chalamet e diretto da Paul King, liberamente ispirato all'opera di Roal Dahl, creatore del maestro cioccolatiere della "Fabbrica di cioccolato". Il film è disponibile in vendita e noleggio su Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV, mentre su Sky Primafila e Mediaset Infinity si può solo noleggiare.





Wonka, un grande successo per l'origin story del cioccolatiere