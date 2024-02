Wonka arriva in Blu-ray, Ultra HD 4K, con doppio Steelbook da collezione!

News Cinema

Wonka interpretato da Timothée Chalamet è stato uno dei più grandi successi cinematografici della stagione e sta ora per arrivare in formato fisico, per la gioia di tutti i collezionisti: dal 29 febbraio il film sarà disponibile in Blu-ray, Ultra HD 4K e anche in doppia versione Steelbook, naturalmente accompagnato da numerosi contenuti extra che ci permetteranno di conoscere le... "ricette" che hanno dato vita a questo film di Paul King, libera origin story di uno dei personaggi più popolari creati da Roald Dahl, il geniale maestro cioccolatiere Willy Wonka...



Wonka, steelbook da collezione e contenuti speciali delle edizioni fisiche

Alla fine si parla di un incasso mondiale di 572.434.900 dollari (fonte Boxofficemojo) per un budget di 125 (fonte Variety). Non si può dire che Wonka con Timothée Chalamet abbia risentito del cambiamento dei gusti di un pubblico più imprevedibile del solito nell'ultimo anno, quando si parla di grandi produzioni. D'altronde in materia di gusti e sapori pochi sono esperti come il cioccolatiere Willy Wonka, e sono gustose anche le edizioni fisiche del film preparate dalla Warner Bros. Il lungometraggio di Paul King, che si è fatto le ossa su un cinema per famiglie intelligente dopo i due Paddington, sarà distribuito in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd a partire dal 29 febbraio, ma esisteranno due incarnazioni Steelbook (Blu-Ray+Ultra HD 4K) con copertine differenti (ma interno uguale), pronte per gli scaffali dei collezionisti.

I contenuti speciali e i dietro le quinte comprenderanno featurette dedicate alle musiche e alle canzoni originali (col compositore Joby Talbot), al design dei costumi (con Lindy Hemming), a quello dei fantasiosi dolci (con la vera cioccolatiera Gabriella Cugno), alle scenografie di Nathan Crowley e alla generale visione di Paul King per questo fiabesco lavoro che omaggia la tradizione narrativa di Roald Dahl e dei suoi romanzi "La fabbrica di cioccolato" e "Il grande ascensore di cristallo".

Il cast di Wonka comprende anche Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter, Olivia Colman e Hugh Grant. La sceneggiatura è stata scritta da Simon Farnaby insieme allo stesso King.