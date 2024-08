Wolfs con George Clooney e Brad Pitt avrà un sequel, Apple ci crede moltissimo

News Cinema

Leggero cambio di programma per Wolfs - Lupi solitari con George Clooney e Brad Pitt, almeno negli USA: Apple Original Films ha infatti deciso che la commedia d'azione, Fuori Concorso al Festival di Venezia prima della sua uscita al cinema il 19 settembre, sarà nelle sale americane per una sola settimana in distribuzione limitata, prima di approdare su Apple TV+. L'azienda crede nel franchise come potenziale magnete per la piattaforma, tanto da averne già commissionato un seguito, come ci conferma Variety.

