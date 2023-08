Wolfkin: il bellissimo trailer ufficiale italiano del fantasy horror dal 24 agosto al cinema

News Cinema

Wolfkin, un raffinato Fantasy horror, uscirà al cinema il 24 agosto con Satine Film. Ecco il trailer ufficiale italiano.

Tra i prossimi film in uscita c'è anche Wolfkin, un sorprendente fantasy horror che proviene dal piccolo Lussemburgo, che arriverà al cinema il 24 agosto grazie ad una casa di distribuzione specializzata in cinema di qualità, Satine Film, qua con l'etichetta Satine Noir. Abbiamo detto più volte che giudicare un film dal trailer è come scegliere un libro dalla copertina, ma in questo caso le immagini e le atmosfere sono tanto suggestive che le aspettative sono decisamente alte. Ecco dunque il trailer italiano ufficiale di Wolfkin.



Wolfkin: la trama del film che riporta al cinema il mito del lupo mannaro

Wolfkin, il film diretto da Jacques Molitor, come indicato dal titolo (stirpe di lupo), riporta al cinema una delle nostre figure mitologiche preferite, ovvero il licantropo o lupo mannaro. Stavolta l'ambientazione è europea, nella regione della Mosella, un fiume che attraversa Francia, Lussemburgo e Germania, regioni non estranee alla credenza popolare nel loup garoup. Molti i temi affrontati dal regista in Wolfkin, che anche nel precedente lungometraggio, Mammejong, mettava al centro il rapporto tra una madre e un figlio. Ecco la trama di Wolfkin:

"Elaine è una madre single che combatte giornalmente per conciliare un programma di lavoro intenso e la crescita del proprio figlio Martin. Al ragazzo manca il padre, che ha abbandonato entrambi ancor prima della sua nascita e un giorno, improvvisamente, Martin inizia a mostrare atteggiamenti strani e incontrollabili, incomprensibili anche per mamma Elaine, con cui ha un legame fortissimo. La situazione precipita quando il ragazzo morde selvaggiamente uno dei suoi compagni di classe ed Elaine, disperata e alla ricerca di aiuto e spiegazioni, decide di recarsi dai nonni paterni, importanti viticoltori della regione della Mosella. Elaine e Martin vengono accolti calorosamente nella lussuosa magione ed entrambi rimangono inizialmente affascinati dall’aura di sontuoso mistero che aleggia nella tenuta. Ma la vera natura della famiglia non tarderà a rivelarsi ed Elaine è consapevole che del destino di questa elegante ma oscura famiglia fa parte anche suo figlio. Fino a che punto potrà spingersi per il bene di Martin, sarà disposta ad accettare una sua sofferente “normalità” o ad accogliere la sua natura?".