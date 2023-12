Wish, la nuova principessa Disney è Asha

News Cinema

Dal 21 dicembre è al cinema Wish, nuovo film dei Walt Disney Animation Studios, dove la protagonista è Asha, una ragazza nel regno apparentemente idilliaco di Rosas.

Dal 21 dicembre è nei cinema italiani Wish, nuovo film dei Walt Disney Animation Studios, parte del canone ufficiale dei classici Disney, concepito sin dalla trama per celebrare l'eredità di Walt, nei 100 anni dalla fondazione dell'azienda. Come tale, è una fiaba che porta echi dei racconti tradizionali e ha come d'obbligo una protagonista femminile, una variazione sul tema identitario della "Principessa Disney". Ma chi è Asha, quali sono le sue aspirazioni e il suo sogno?



Wish: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film Disney - HD

Wish, il mondo di Asha non è quello che pensa

Asha ha diciassette anni e vive nel regno di Rosas. La caratteristica di questo posto speciale, di sapore mediterraneo, è che gli abitanti vivono spensierati... letteralmente. Tutti i loro sogni e desideri sono infatti per magia rimossi dalla loro mente, ad opera del Re: accettano che questo accada, ricevendo in cambio la possibilità che ogni tanto alcuni di essi vengano esauditi sempre per magia, a estrazione. Non si soffre e si rimane tranquilli. Asha vorrebbe fare parte di questo meccanismo, spera di diventare assistente del sovrano per aiutarlo a far avverare i sogni: si prepara da sempre per questo momento, riempita di speranza dal padre che non ha più, sempre affezionata a suo nonno, che come tutti ha donato il suo desiderio più personale a questo archivio magico. Proprio nel giorno del suo colloquio col Re, Asha scoprirà tuttavia che qualcosa non funziona nel sistema che ha retto il Regno fino a questo momento...

Asha insomma è sulla carta una persona qualunque che sta per fare la differenza, una "Principessa" certo, ma non in senso tradizionale.

Wish, l'antagonista di Asha

Nessuna eroina disneyana è tale senza un personaggio antagonista forte. In Wish è rappresentato da quello che inizialmente è il suo mito, Re Magnifico. È lui che per magia custodisce i sogni della popolazione, ma la sua storia personale ha deviato le sue buone intenzioni, e Asha sta per capirlo. Magnifico da bambino ha vissuto un trauma legato proprio alla libertà di seguire i propri desideri, senza curarsi delle conseguenze, e ha deciso che la vera felicità sta nell'impedirlo. Proprio il giorno in cui si sottopone al colloquio per diventare assistente di Magnifico, Asha scopre che il suo criterio per esaudire i sogni non è casuale, ma sottoposto all'insindacabile giudizio del sovrano, che evita di far avvevare i più "pericolosi". Asha capisce che la fiducia dei sudditi in Re Magnifico è stata mal riposta, ma tra il capirlo e il farlo capire a tutti ci sarà da faticare moltissimo. Fortunatamente, Asha comprenderà che dentro di lei c'è un potere magico non meno forte di quello del Re.

Wish, gli amici e le amiche di Asha

Ma cosa sarebbe una fiaba animata Disney senza un folto cast di comprimari? Nel castello ci sono sette inservienti: amici e amiche di Asha, richiamano i mitici Sette Nani di Biancaneve, con le relative personalità. La sua amica intima è Dahlia (idealmente Dotto), poi vengono il cinico Gabo (Brontolo), Hal (Gongolo), Simon (Pisolo), Safi (Eolo), Dario (Cucciolo) e Bazeema (Mammolo). Asha però non è circondata solo da personaggi umani, anche perché la minaccia sottile e magica di Re Magnifico ha bisogno di un sostegno sovrannaturale per essere affrontata: ecco che ad aiutarla arriva Star, una piccola stella muta, senziente e capace di prodigi grandi e piccoli, come per esempio donare la parola alla capretta Valentino. Era già inseparabile da Asha, ora commenta ogni situazione... anche quando magari sarebbe il caso che tacesse!

La voce di Asha in Wish, nella versione italiana e in quella originale

A dare la voce ad Asha nella versione originale c'è Ariana DeBose, che il pubblico conosce per il ruolo di Anita nella nuova versione di West Side Story firmata da Steven Spielberg: la parte le ha regalato l'Oscar come miglior attrice non protagonista, oltre all'equivalente Golden Globe. La rivedremo prossimamente in Kraven - Il cacciatore. Nella versione italiana la sostituisce Gaia Gozzi, in arte semplicemente Gaia, cantante classe 1997, seconda a X-Factor nel 2016, mentre nel 2020 ha vinto la diciannovesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Ha partecipato a Sanremo 2021, ha pubblicato due album (Genesi e Alma) ed è stata artista d'apertura nell'Elodie Show 2023. Leggi anche Wish, Gaia, Amadeus e Michele Riondino: "Un modo moderno di avere a che fare con i sogni e i desideri"