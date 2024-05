Will Smith sceglie Stefano Sollima come regista di Sugar Bandits

News Cinema

Will Smith interpreterà e coprodurrà il thriller d'azione Sugar Bandits, su dei vigilanti a Boston che combattono il traffico di droga. Sarà Stefano Sollima ancora in trasferta americana, dopo Soldado e Senza rimorso, a sedersi dietro alla macchina da presa.

Ottime notizie per il regista Stefano Sollima, reduce dall'apprezzamento per il suo Adagio: tornerà negli States per dirigere un divo, in questo caso Will Smith, che da interprete e coproduttore si occuperà del thriller noir Sugar Bandits, un racconto sullo spaccio di droga a Boston. L'annuncio è stato dato prima dell'apertura del Marché di Cannes, dove Westbrook Studios e gli AGC Studios venderanno il progetto. Leggi anche Adagio, la fine di un'era criminale: video intervista con Pierfrancesco Favino e Stefano Sollima

Stefano Sollima dirige Will Smith in Sugar Bandits