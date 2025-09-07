Wicked - Parte 2, un videobackstage sulla lavorazione del sequel

News Cinema

Wicked - Parte 2 arriva al cinema il 19 novembre. Vi mostriamo un video dietro le quinte del film di Jon M. Chu con Cynthia Erivo e Ariana Grande, completamento della versione cinematografica dell'omonimo musical.

In attesa del 19 novembre, data scelta per l'uscita italiana di Wicked - Parte 2 (Wicked for Good in originale), è stato diffuso un video backstage sulla lavorazione di questo "sequel", in realtà girato in contemporanea con la prima parte, perché i due lungometraggi traspongono al cinema il musical originale nella sua interezza. Per le attrici Cynthia Erivo e Ariana Grande si chiude una grande esperienza, che segue l'evoluzione dei rapporti tra i loro personaggi. Il regista Jon M. Chu va fiero di guardare da un altro punto di vista alla classica storia del Mago di Oz.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/wicked-parte-2/66890/video/?vid=47886" title="Wicked - Parte 2: Diamo un'occhiata da vicino dietro le quinte del Film - HD">Wicked - Parte 2: Diamo un'occhiata da vicino dietro le quinte del Film - HD</a>

Wicked - Parte 2 diventa un vero prequel del Mago di Oz