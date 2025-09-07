Wicked - Parte 2, un videobackstage sulla lavorazione del sequel
Wicked - Parte 2 arriva al cinema il 19 novembre. Vi mostriamo un video dietro le quinte del film di Jon M. Chu con Cynthia Erivo e Ariana Grande, completamento della versione cinematografica dell'omonimo musical.
In attesa del 19 novembre, data scelta per l'uscita italiana di Wicked - Parte 2 (Wicked for Good in originale), è stato diffuso un video backstage sulla lavorazione di questo "sequel", in realtà girato in contemporanea con la prima parte, perché i due lungometraggi traspongono al cinema il musical originale nella sua interezza. Per le attrici Cynthia Erivo e Ariana Grande si chiude una grande esperienza, che segue l'evoluzione dei rapporti tra i loro personaggi. Il regista Jon M. Chu va fiero di guardare da un altro punto di vista alla classica storia del Mago di Oz.
Wicked - Parte 2 diventa un vero prequel del Mago di Oz
L'intera operazione Wicked della Universal Pictures si può considerare un adattamento al cubo: è infatti la versione cinematografica del musical di Stephen Schwartz & Winnie Holzman, a sua volta adattamento del romanzo "Strega - Cronache dal Regno di Oz in rivolta" (1995) di Gregory Maguire, ispirato infine al Mago di Oz di Frank Baum. Quando si dice sfuttare un lavoro fino in fondo: l'investimento di 150 milioni di budget per Wicked nel 2024 ha portato quasi 760 milioni di dollari d'incasso (fonti Variety / Boxofficemojo), nonché due Oscar, per i migliori costumi e le migliori scenografie. Il tragitto si conclude con questo Wicked - Parte 2, che forse non lascerà il segno qui in Italia, come d'altronde non ha fatto nemmeno il predecessore (con non più di 3.500.000 di euro, fonte Cinetel), ma rimane uno degli eventi della stagione.
La storia riprenderà da dove l'avevamo lasciata: Elphaba accettava di essere percepita come la "cattiva" (futura Strega dell'Ovest), spezzando il suo legame di profonda amicizia con la Glinda futura Buona Strega del Sud (Ariana Grande), pur di sottrarre il controllo del libro magico Orripilario all'imbroglione Mago di Oz (Jeff Goldblum) e alla sua seconda in comando Madame Morrible (Michelle Yeoh). Ora Elphaba dovrà lottare da sola per sovvertire la narrazione su sé stessa e sul Mago... Leggi anche Wicked, Michelle Yeoh non era a conoscenza del doppio film: "Li abbiamo girati contemporaneamente"