Wicked, la data dell'uscita digitale del musical con Ariana Grande e Cynthia Erivo

L'avete perso al cinema? Wicked arriverà prestissimo sulle principali piattaforme digitali, dopo aver segnato il record come maggior incasso per l'adattamento di un musical. In attesa degli Oscar...

Qui in Italia la prima parte di Wicked non ha avuto la risonanza che ha registrato nel resto del mondo e soprattutto negli USA: il boxoffice mondiale lo ha comunque trasformato nel più alto incasso per l'adattamento di un musical, così la sua uscita in streaming e download dal 23 gennaio potrebbe essere l'occasione per recuperarlo, anche in vista dei prossimi Oscar. Il film con Ariana Grande e Cynthia Erivo ha infatti già collezionato qualche riconoscimento nelle nomination ai Golden Globe. Leggi anche Wicked batte Mamma mia!, è il più alto incasso della storia per l'adattamento di un musical

Wicked in digitale dal 23 gennaio, con contenuti extra su Prime Video e Apple TV