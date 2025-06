Wicked 2: il trailer del film parte alla grande, con 113 milioni di visualizzazioni in 24h

News Cinema

Nelle prime 24 ore, il trailer di Wicked - Parte 2 ha registrato un numero altissimo di visualizzazioni, superando di molto il risultato di Wicked – Parte 1. La Universal Pictures ha di che festeggiare, anche se non è poi così sorpresa del risultato.

La Universal Pictures è lieta di annunciare che il trailer di Wicked - Parte 2 ha ottenuto un numero stellare di visualizzazioni in sole 24 ore. Le immagini promozionali della seconda parte dell'adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway sono state guardate 113 milioni di volte e hanno quindi battuto il trailer di Wicked - Parte 1, che, nello stesso intervallo di tempo aveva registrato 75 milioni di visualizzazioni. Variety, che è la fonte della nostra notizia, scrive che il risultato è simile a quello di Barbie e superiore a quello dei recenti Beetlejuice Beetlejuice, Mufasa: il Re Leone e Hunger Games: la ballata dell'usignolo e del serpente. Resta invece imbattuto, con 365 milioni di visualizzazioni, il trailer di Deadpool & Wolverine. Ora, non è detto che il successo di un trailer corrisponda a quello del film che reclamizza, ma certamente è un aspetto da non sottovalutare.

Il trailer di Wicked - Parte 2: cronaca di un successo annunciato

Il sorprendente debutto del trailer di Wicked 2 non era poi così inaspettato. La Universal Pictures lo aveva infatti mostrato alla fine di una proiezione di Wicked - Parte 1 in oltre 100 sale nordamericane, mandando in sollucchero gli spettatori. Il giorno precedente all'esordio del trailer, lo studio aveva inoltre diffuso via Instagram un teaser del film, in cui apparivano Cynthia Erivo (Elphaba) Ariana Grande (Glinda), Jonathan Bailey (Fiyero), Michelle Yeoh (Madame Morrible) e Jeff Goldblum (Il Mago of Oz). Il video, di soli 15 secondi, ha avuto, per la gioia di tutti, 85 milioni di visualizzazioni.

Ricordiamo che Wicked - Parte 1 ha incassato globalmente 744 milioni di dollari, imponendosi come la trasposizione di un musical di Broadway più vista di sempre. Il film ha avuto 10 candidature all’Oscar, tra cui quella per la migliore attrice protagonista (Cynthia Erivo) e quella per la migliore attrice non protagonista (Ariana Grande), vincendo la statuetta dorata per i migliori costumi e la migliore scenografia.

Vista la strepitosa popolarità del trailer di Wicked 2, chi siamo noi per non mostravelo di nuovo? L'uscita italiana del film è fissata per il mese di novembre.