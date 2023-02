What's Love? Il trailer italiano della commedia romantica con Lily James ed Emma Thompson

News Cinema

Cos'è l'amore? Una domanda tanto semplice quanto profondamente spiazzante, a cui cercheranno di rispondere i due protagonisti di What's Love?, Zoe (Lily James) e Kazim (Shazad Latif). Ecco dunque il trailer italiano del film in uscita al cinema il 16 marzo.

What's Love? - commedia romantica con Lily James ed Emma Thompson - sarà nelle sale italiane dal 16 marzo. Dopo l'anteprima al Toronto Film Festival e il passaggio alla 17ª Festa del Cinema di Roma - dove si è aggiudicata il Premio Ugo Tognazzi per la miglior commedia - il film è quindi pronta a conquistare il pubblico.

What's Love? - Trama, cast e trailer italiano della commedia di Shekhar Kapur

In occasione dell'imminente uscita, Lucky Red - casa di distribuzione italiana del film - ha reso disponibile il trailer italiano di What's Love. Al centro della vicenda troviamo due amici d'infanzia alla soglia dei trent'anni, la videomaker Zoe (Lily James) e Kazim (Shazad Latif), i quali devono fare i conti con le tradizioni culturali e i desideri delle proprie famiglie, soprattutto in tema di relazioni sentimentali - come si evince anche dalla sinossi ufficiale:

Due amici d’infanzia alla soglia dei trent’anni devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie, anche e soprattutto in tema di amore. Zoe è alle prese con le richieste dell’eccentrica madre Cath e con gli appuntamenti online, mentre Kazim è spinto dai genitori verso un matrimonio combinato. Zoe filma lo speranzoso viaggio di Kazim da Londra a Lahore per sposare una sconosciuta e inizia a chiedersi se potrebbe avere qualcosa da imparare da un approccio così diverso alla ricerca dell’amore. Entrambi dovranno trovare la via giusta per ascoltare il proprio cuore.

A vestire gli ingombranti e divertenti panni della madre di Zoe è l'attrice premio Oscar Emma Thompson. Completano poi il cast Taj Atwal, Shabana Azmi, Oliver Chris, Nosheen Phoenix, Ben Ashenden, Asim Chaudhry, Nikkita Chadha, Sajal Ali, Yassine Anaddam. What's Love? - pronto a diventare una nuova pieta miliare fra le commedie romantiche - è stato prodotto dal team dietro il successo di Love Actually e Il Diario di Bridget Jones, mentre dietro la macchina da presa troviamo Shekhar Kapur (Elizabeth, Le quattro piume, Elizabeth - The Golden Age). Nell'attesa dell'arrivo in sala, What's Love? sarà preceduto da una rassegna di cinque commedie romantiche che hanno fatto sognare ed innamorare tantissime generazioni, in programma una ogni lunedì dal 13 febbraio al 13 marzo: Notting Hill, Il Diario di Bridget Jones, Love actually, Questione di tempo e Yesterday - che vanta nel cast la presenza di Lily James. La rassegna si concluderà con la proiezione in anteprima, il 14 marzo, di What's Love? - l'elenco delle sale è disponibile sul sito ufficiale di Lucky Red. Un appuntamento imperdibile, per festeggiare San Valentino e per poi continuare a godersi sul grande schermo alcune delle storie d'amore più iconiche della Storia del cinema.