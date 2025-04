Werewolves: il trailer italiano ufficiale dell'horror in arrivo al cinema

News Cinema

Frank Grillo è il protagonista di questo film che sarà distribuito da Notorious Pictures a partire dall'8 maggio 2025. Ecco trama, trailer e poster di Werewolves

Il recente Wolf Man di Leigh Whannel è riuscito solo parzialmente nell'intento di dare nuova energia e vitalità a uno dei mostri classici più celebri del cinema, il lupo mannaro.

Che però è anche una figura che non è mai davvero sparita dagli schermi: gli anni Duemila si sono aperti con titoli come Ginger Snaps e Dog Soldiers, e negli ultimi anni gli appassionati hanno potuto contare su film come Il lupo della neve, The Cursed, A cena col il lupo e Lupo Vichingo. A questa parzialissima lista si va ora a aggiungere Werewolves, un nuovo film che vedremo al cinema dal prossimo 8 maggio distribuito da Notorious Pictures.

Werewolves è stato scritto dal Matthew Kennedy di Canary Black, mentre a dirigere è stato Steven C. Miller. Protagonista è Frank Grillo, affiancato da Katrina Law, Ilfenesh Hadera, James Michael Cummings e Lou Diamond Phillips. Ecco la trama ufficiale del film:

Alla seconda apparizione di una superluna globale che ha scatenato un evento mondiale, trasformando milioni di persone in feroci lupi mannari, il mondo si prepara a vedere vicini e persone care diventare carinvori mostri ringhianti. Il dottor Wesley Marshall (FRANK GRILLO, Captain America: The Winter Soldier, The Grey, The Hitman's Wife's Bodyguard, Wheelman), uno scienziato ed ex soldato che lavora per il dottor Aranda (LOU DIAMOND PHILLIPS, La Bamba, Young Guns, Stargate Universe), prepara la sua squadra per affrontare le mutazioni di massa della società - mentre la cognata di Wesley, Lucy (ILFENESH HADERA, TV's Godfather of Harlem, Billions) e la giovane nipote Emma (KAMDYNN GARY) si barricano nella loro casa fortificata, e il bullo del quartiere Cody (JAMES MICHAEL CUMMINGS, TV's City on a Hill) si prepara ad uccidere orde di licantropi. In un mondo in cui un solo tocco di luce lunare provoca una trasformazione istantanea, Wesley e la sua collega scienziata Amy (KATRINA LAW, NCIS, Hawaii Five-O, Arrow) devono proteggersi mentre combattono per salvare il maggior numero possibile di persone da creature assetate di sangue e con delle fauci che non possono più essere definite umane.

Werewolves viene presentato come un film che "vantando un'azione propulsiva ed efficaci effetti speciali che ricordano i grandi horror degli anni '80, come The Howling, An American Werewolf in London, e Silver Bullet, e fonde horror classico, azione-avventura e raccapricciante terrore da contagio per dare vita a una nuova versione delle temibili bestie che da tempo si nutrono della nostra immaginazione". Qui di seguito, il trailer e il poster del film.

Werewolves: il trailer e il poster del film horror