Werewolves: Frank Grillo fa vedere i sorci verdi ai lupi mannari nel trailer dell'action horror licantropico

News Cinema

Steven C. Miller dirige Frank Grillo nel film di lupi mannari Werewolves. Ecco il trailer ufficiale.

Un esercito di ferocissimi lupi mannari, Frank Grillo e la missione di sopravvivere a una specie di Notte del Giudizio: cosa chiedere di più a un film di genere? Non sappiamo voi ma noi siamo già in fibrillazione nell'attesa di vedere l'action horror Werewolves, diretto da Steven C. Miller, che negli Stati Uniti arriverà al cinema il 6 dicembre. E questo è il trailer ufficiale.

Werewolves: la trama e il cast

Non potremmo essere più felici del ritorno dei nostri mostri preferiti sullo schermo, addirittura in massa! La storia di Werewolves parte infatti da una premessa bizzarra, ovvero una Superluna che ha trasformato milioni di esseri umani in lupi mannari. Questa, appunto, la trama ufficiale: "Una superluna ha risvegliato un gene latente in ogni essere umano sul pianeta, trasformando tutti coloro che sono stati esposti alla luna piena in lupi mannari per una sola notte. Si è scatenato il caos e sono morte quasi un miliardo di persone. Ora, un anno dopo, la Superluna sta per tornare". Come avete visto nel trailer, un gruppo di valorosi eroi capitanati dal nostro Grillo, non si sa per quale motivo rimasti immuni al contagio, ha il compito di sterminare i lupi mannari e difendere gli inermi esseri umani sopravvissuti, mentre gli scienziati cercano una cura per il gene che ha scatenato l'epidemia. Nel cast ci sono Katrina Law, Ilfenesh Hadera, James Michael Cummings, Lou Diamond Phillips. Gli effetti speciali, realizzati alla vecchia maniera, sono opera di Alec Gillis e Tom Woodruff Jr., due veterani del genere, con titoli famosissimi all'attivo. Pur nell'assurdità della premessa, siamo sicuri che ci sarà da divertirsi.