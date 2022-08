Weird The Al Yankovic Story: Daniel Radcliffe è Weird Al ed Evan Rachel Wood è Madonna nel trailer del film

News Cinema

Un travolgente Daniel Radcliffe è il cantante parodistico "Weird Al" Yankovic nel biopic Weird: The Al Yankovic Story, nel quale Evan Rachel Wood interpreta Madonna. Li vediamo entrambi nel trailer del film, che ci conferma le doti comiche dell'ex Harry Potter.

Non si può dire che Daniel Radcliffe non si sia affrancato dal ruolo di Harry Potter, che dopo 7 film rischiava di rimanergli appiccicato addosso, e anche se all'inizio l'attore ha faticato un po' a trovare una sua strada, a un certo punto ha capito di dover fare soprattutto commedie, possibilmente indiavolate se non addirittura folli. Ecco quindi Guns Akimbo, The Lost City e l'irriverente e spassoso Weird: The Al Yankovic Story, che deve ancora uscire e di cui finalmente possiamo vedere il buffissimo trailer, che arriva quattro mesi dopo il teaser trailer.

Chi era "Weird Al" Yankovic?

Weird: The Al Yankovic Story racconta una storia vera, parodiando il classico biopic di rockstar e popstar. Ma chi era l'uomo che dà il titolo al film? Un famosissimo cantautore, comico, attore e soprattutto suonatore di fisarmonica. Negli Stati Uniti lo conoscono in molti, e molti hanno riso di gusto ascoltando i suoi brani, che si dividono fra irresistibili reinterpretazioni di pezzi famosi e canzoni originali. I suoi spettacoli dal vivo hanno sempre registrato il tutto esaurito e, grazie alla sua capacità di inventare testi alternativi, "Weird Al" Yankovic ha vinto 5 Grammy Award. Ha iniziato la sua fulgida carriera, come molti sanno, trasformando "My Sharona" di The Knack in "My Bologna". Poi è stata la volta di "Another One Rides the Bus" (invece di "Another One Bites the Dust", dei Queen), "Eat it", che si rifaceva a "Beat it" di Michael Jackson e "Like a Surgeon" al posto di "Like a Virgin" di Madonna. Conosciuto anche per il suo sregolato stile di vita, Al ha avuto torride love story con donne famose, tra cui la stessa Madonna. Non tutti i cantanti gli hanno accordato il permesso di stravolgere comicamente i loro brani, ma "Weird Al" ha comunque scalato la vetta del successo lavorando anche in tv e per il cinema, in quest'ultimo caso assai spesso come doppiatore. Weird: The Al Yankovic Story narra quanto vi abbiamo appena detto, naturalmente calcando la mano come di solito fa il genere parodistico.

Il cast e il trailer di Weird: The Al Yankovic Story