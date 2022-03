Watcher: il suggestivo trailer di un nuovo thriller con Maika Monroe

News Cinema

La protagonista di It Follows, Maika Monroe, nel thriller paranoico Watcher, presentato con successo al Sundance Film Festival. Il trailer ci rivela atmosfere paranoiche e paurose.

È breve ma molto suggestivo il trailer di Watcher, un thriller che ha per protagonista l'attrice rivelazione di It Follows, Maika Monroe, opera prima di Chloe Okuno, che è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival e che in America uscirà il 3 giugno. Vediamo di cosa parla.

Watcher: la trama

Julie (Monroe) raggiunge il marito (Karl Glusman) quando l'uomo deve tornare in Romania, di cui è originario, per un lavoro. La donna ha da poco abbandonato la carriera di attrice per seguirlo a Bucarest e spesso si trova da sola, senza niente da fare e depressa, circondata da edifici anonimi. Una notte vede una figura nell'appartamento di fronte, che sembra osservarla. Questa sensazione di essere tenuta sotto controllo si intensifica. In città imperversa un serial killer chiamato "Il ragno", che sgozza le sue vittime. Che sia lui il misterioso osservatore?

Chi ha visto il film in America parla di atmosfere paranoiche sul genere di quelle di classici come Rosemary's Baby o L'inquilino del terzo piano, con un pizzico di La finestra sul cortile e del cinema di Brian De Palma. Noi speriamo di vedere Watcher e poterlo giudicare coi nostri occhi, il trailer, dicevamo, sembra piuttosto intrigante.

