Waltzing with Brando: ecco il trailer ufficiale del film che chiuderà il Torino Film Festival

News Cinema

Billy Zane interpreta il leggendario attore americano; Jon Heder l'architetto cui era stato affidato il compito di costruire un rifugio ecologicamente perfetto. Nel cast anche Richard Dreyfuss. Ecco trailer e trama ufficiali di Waltzing with Brando.

Il 42esimo Torino Film Festival, prima edizione firmata dal neo-direttore Giulio Base, succeduto a Steve Della Casa, si aprirà il 22 novembre con la proiezione di Eden, nuovo film di Ron Howard interpretato da Ana de Armas e Sydeny Sweeney.

Il programma completo verrà annunciato solo domani, ma già si sa, da mesi, che uno dei punti focali del TFF 2024 sarà la grande retrospettiva voluta da Base su quello che per molti è il più grande attore della storia del cinema nel centenario della sua nascita: il leggendario Marlon Brando, il Brando di capolavori come Fronte del porto, Un tram che si chiama desiderio, Apocalypse Now, Il Padrino, Ultimo tango a Parigi.

E però, il legame del TFF con Brando non si va a esaurire nella retrospettiva: perché il film che chiuderà il festival il successivo 30 novembre si intitola Waltzing with Brando, che dell'attore è una storia di curiosa rievocazione basata su fatti realmente accaduti ma decisamente poco noti.

La storia del film, infatti, è quella di come Brando convinse un giovane architetto di nome Bernard Judge della possibilità di costruire sull''isola polineasiana di Tetiaroa, che aveva acquistato alla fine degli anni sessanta. il primo rifugio ecologicamente perfetto del mondo. Brando credeva che questo grande esperimento ecologico avrebbe ispirato il mondo a perseguire il sogno di un futuro migliore e più sostenibile. In Waltzing with Brando - che è basato su un omonimo libro di memorie scritto da Judge e che si svolge principalmente tra il 1969 e il 1974, mentre Brando si prepara per i suoi memorabili ruoli in Il Padrino e Ultimo tango a Parigi - si racconta quindi di come l'architetto Bernie, pratico risolutore di problemi, e Brando, lunatico sognatore, affrontarono un'incredibile avventura e lungo il percorso divennero improbabili amici.

Il film è stato scritto e diretto da Bill Fishman, e a affrontare con sprezzo del pericolo l'interpretazione di un mito della recitazione come Brando è Billy Zane, che tutti ricorderete come il "cattivo" di Titanic. Al Jon Heder di Napoleon Dynamite il ruolo di Bernard Judge, e nel cast ci sono anche Richard Dreyfuss e Tia Carrere.

Questo è il trailer ufficiale originale di Waltzing with Brando.