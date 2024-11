Wallace e Gromit - Le piume della vendetta, ecco il trailer italiano ufficiale

News Cinema

Il prossimo 3 gennaio arriverà su Netflix il nuovo film animato della Aardman con protagonisti questi due amatissimi e divertentissimi personaggi. Ecco trailer e trama di Wallace e Gromit - Le piume della vendetta.

Attenzione, perché Wallace e Gromit stanno per tornare. E con loro, il terribile, malefico pinguino già protagonista con loro del cortometraggio capolavoro I pantaloni sbagliati.

Il 3 gennaio 2025 in streaming su Netflix potremo gustare la nuova avventura dei personaggi simbolo della Aardman Animation, da anni beniamini di grandi e piccoli.

Diretto a quattro mani dal grande Nick Park e da Merlin Grossingham, Wallace e Gromit - Le piume della vendetta è il secondo lungometraggio che vede protagonisti questi due personaggi dopo La maledizione del coniglio mannaro.

In questo nuovo capitolo, la preoccupazione di Gromit che Wallace stia diventando troppo dipendente dalle sue invenzioni si dimostra giustificata quando Wallace inventa uno gnomo "intelligente" che sembra sviluppare una coscienza propria. Quando si scopre che una figura vendicativa del passato potrebbe essere la causa dei loro problemi, tocca a Gromit lottare contro forze sinistre e salvare il suo padrone... o Wallace potrebbe non inventare più niente!

Ecco il trailer italiano ufficiale di Wallace e Gromit - Le piume della vendetta.