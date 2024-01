Vermines: il trailer di un horror francese non adatto agli aracnofobici

News Cinema

Se avete paura dei ragni, forse Vermines non è il film che fa per voi, altrimenti ecco il teaser trailer dell'horror francese.

Se siete tra coloro che provano un'invincibile repulsione per i ragni, probabilmente questo Vermines, di cui vi presentiamo il teaser trailer, non fa per voi, visto che nella maggioranza dei casi pare che siano stati utilizzati per farlo autemtici ragni. Si tratta di un horror francese, presentato in anteprima l'anno scorso al Fantastic Fest, dove è stato accolto molto positivamente da chi ama questo genere di film. In America uscirà sul canale streaming Shudder, da noi chissà. Intanto vediamo le prime immagini di Vermines, diretto da Sébastien Vaniček, che l'ha scritto insieme a Florent Bernard.

Vermines: la trama e il cast

Una periferia disagiata finisce nel caos per via dell'invasione di ragni velenosi. Messi in quarantena, gli abitanti vivono in lockdown con dei ragni terrificanti che diventano sempre più grossi: La storia è incentrata su Kaleb, che sta per compiere 30 anni e non è mai stato così solo. Combatte con la sorella per un'eredità e ha tagliato i legami coi suoi migliori amici. Appassionato di animali esotici, un giorno torna a casa con un ragno velenoso e senza accorgersene lo fa fuggire.

Nel cast ci sono Théo Christine, Finnegan Oldfield, Jérôme Niel, Sofia Lesaffre e Lisa Nyarko.