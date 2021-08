Venom: Tom Hardy parla di Venom 3 e spera in un crossover con Spider-Man

News Cinema

Tom Hardy, che vedremo nuovamente nei panni di Eddie Brock/Venom in Venom: La Furia di Carnage, dice la sua su un possibile nuovo sequel e su un crossover con la saga di Spider-Man.

Ancora non è arrivato nelle nostre sale Venom 2, che già Tom Hardy, in una lunga intervista a Esquire, affronta l’argomento Venom 3, ovviamente sollecitato dal giornalista di turno. L'attore trova anche il modo di parlare di un ipotetico crossover con la saga di Spider-Man con protagonista Tom Holland.

Quando il primo Venom non era che un progetto da realizzare per intero, molti pensavano che, visti i rapporti fra i due personaggi nei fumetti della Marvel, il simbionte alieno avrebbe incontrato l'Uomo Ragno. E invece così non è stato, e il personaggio ha preso altre strade. Nemmeno in Venom: la Furia di Carnage ci sarà il fatidico incontro, ma nell'eventualità che si decidesse di fare un terzo film, il miracolo potrebbe accadere, e se accadesse, Hardy ne sarebbe felicissimo, anche se non è sicuro che la Disney accoglierebbe la sua creatura nera e vischiosa nell'MCU. Ecco le sue parole in proposito:

Non farei questo film se non fossi reattivo e aperto a ogni opportunità ed eventualità e se non le accogliessi con entusiasmo. Ovviamente sarebbe come fare un salto sopra un grosso canyon, e a farlo sarebbe una sola persona, e per riportare una vittoria in una simile arena ci vorrebbero moltissima diplomazia e una grande intelligenza, e bisognerebbe discuterne a lungo. Se entrambe le parti lo desiderassero e fosse un vantaggio per tutte e due, non vedo perché non si dovrebbe fare. Spero, desidero ardentemente e mi batterò per questa eventualità, e farò il possibile perché il film si faccia, nei limiti di ciò che è consentito nel nostro business. Ma sarebbe stupido non puntare alle Olimpiadi se riesci a correre i 100 metri. Quindi sì, voglio giocare questa partita.

Inutile dire che un incontro tra Spidey e Venom sarebbe spettacolare. L'idea non è così campata in aria, dal momento che, raccontando del suo Morbius in una recente intervista, il regista Daniel Espinosa ha fatto il nome di Tom Hardy mentre parlava del cast, il che significa che Venom ci sarà, e siccome Morbius ha un passato con Spider-Man (ed è apparso la prima volta in The Amazing Spider-Man), non possiamo escludere nulla.

Ma torniamo a Venom 3. Sappiamo benissimo che in Venom: La furia di Carnage Tom Hardy non è solo interprete principale. L'attore ha anche contribuito al soggetto, e lo stesso accadrà per un ipotetico terzo capitolo della saga. Per questo il nostro può dire con cognizione di causa che sta pensando a un nuovo sequel, anche se a questo proposito ha dichiarato lapidario: "Un terzo film non verrà messo in cantiere se il secondo non avrà successo, ma allo studio il numero 2 è piaciuto davvero tanto".

Venom: La Furia di Carnage è diretto da Andy Serkis, e nel film Eddie Brock/Venom dovrà vedersela con Cletus Kasady alias Carnage (Woody Harrelson).