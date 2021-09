Venom: La furia di Carnage, pura CGI al posto della performance capture, Andy Serkis spiega perché

News Cinema

Contrariamente a quello che ci si aspetterebbe da un regista come Andy Serkis, Venom 2 La furia di Carnage mette in scena Venom e Carnage in classica CGI e non in performance capture. Il regista spiega di averlo fatto per Tom Hardy e Woody Harrelson.

Mentre negli States Venom: La furia di Carnage viene a sorpresa addirittura anticipato al 1° ottobre (da noi dovrebbe uscire a metà mese), il suo regista Andy Serkis, più noto come interprete di grandi personaggi in performance capture come Gollum e Cesare di Planet of the Apes, ha spiegato a Comicbook.com perché abbia preferito evitare questa tecnica in Venom 2. In effetti, dato l'aspetto umanoide (più o meno!) di Venom e di Carnage, nemesi del personaggio di Tom Hardy interpretata da Woody Harrelson, ci si aspetterebbe che a maggior ragione un Serkis in qualità di regista chiedesse a un mimo o a un attore di interpretare i simbionti sulla scena, davanti agli attori. Invece... ecco cosa ha dichiarato Serkis:

Ho passato una parte considerevole della mia vita a interpretare un personaggio scisso nella sua personalità. Sapevo che l'essenza di questo film era trovare il modo di liberare Tom per consentirgli di immaginare la presenza di Venom. Sapevamo che non l'avrebbe aiutato recitare davanti a un uomo con una tuta, perché Venom è un simbionte, viene fuori da lui stesso. Volevamo dare a Tom la libertà di crearsi un processo mentale per darci la performance che voleva.