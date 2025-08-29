TGCom24
News Cinema

Venezia 82, Carlo Verdone fa chiarezza sulla petizione pro Pal: "Mai firmato contro Gal Gadot e Gerard Butler”

Chiara Carnà

Carlo Verdone fa chiarezza sulla sua firma alla petizione pro Pal (che inizialmente non chiedeva l'esclusione di Gal Gadot e Gerard Butler da Venezia 82) e protesta contro la deriva politica che ha assunto l’iniziativa.

Venezia 82, Carlo Verdone fa chiarezza sulla petizione pro Pal: "Mai firmato contro Gal Gadot e Gerard Butler”

Carlo Verdone ha chiarito la sua posizione rispetto al caso che ha scosso la 82esima Mostra del Cinema di Venezia. Il nome dell'attore e regista romano è stato infatti associato alla petizione inizialmente presentata come un appello in solidarietà alla popolazione di Gaza... e poi trasformata in una richiesta esplicita di boicottaggio nei confronti di Gal Gadot e Gerard Butler. I due divi, infatti, a causa delle loro posizioni rispetto al conflitto israelo-palestinese, non saranno presenti alla kermesse.

Secondo la versione di Carlo Verdone, la sua firma è stata raccolta da Silvia Scola, figlia del leggendario Ettore Scola, in un contesto molto diverso. Gli è stato presentato un testo volto a far sentire “la sensibilità del cinema” e la condanna per quanto stava accadendo a Gaza, senza alcun cenno all'intenzione di escludere colleghi stranieri dal prestigioso Festival. “Diciamo la verità, mi hanno messo in mezzo" ha dichiarato l'attore 74enne al Corriere della Sera, suggerendo di esser stato, in soldoni, coinvolto in una dinamica poi manipolata dai promotori.

In seguito, ha continuato la star di Vita da Carlo, l’iniziale appello si è evoluto in una petizione dai toni più accesi e drastici, con l’aggiunta dei nomi di Gadot e Butler e una netta componente politica, volta a sollecitare il ritiro del loro invito alla Mostra del Cinema di Venezia. Alla luce di tali sviluppi, l'artista ha deciso di prendere le distanze dal documento.

Non sono d’accordo nell’escludere gli artisti. Anche all’inizio della guerra in Ucraina ricordo il boicottaggio verso i tennisti russi. Ma cosa c’entravano loro? Sono sportivi, non militari né politici, giocano a tennis.

Venezia 82, Carlo Verdone protesta: "Il Festival resti un luogo di confronto"

Il cinema, ha precisato Verdone, deve rimanere un luogo di dialogo, tolleranza e confronto. Non è giusto, secondo lui, trasformare un Festival in un “tribunale dell’Inquisizione”, quando manifestazioni di questo tipo nascono come spazio di libertà e pluralismo, non di censura. Ha sottolineato, infine, di non aver rotto il silenzio timore delle reazioni esterne, bensì per raccontare la sua verità: “So che anche Toni Servillo, inizialmente tra i firmatari, ha espresso perplessità. E lo stesso Roberto Andò, che non aveva aderito, si è mostrato riflessivo e cauto sul tema. [...] Io sull’esclusione non ci sto. Meglio un confronto tra di noi”.

Il regista non ha negato di esser stato superficiale (il fatto che molti altri avessero già firmato gli ha dato fiducia), ma ha ribadito che i nomi di Gal Gadot e Gerard Butler non facevano parte del testo che ha condiviso: “Quei due non sono gente che tira le bombe, sono attori come me. Gadot è israeliana, ha prestato il servizio militare, lo fanno tutti lì. [...] La cultura non dev’essere un’arma, escludere non è cultura”.

