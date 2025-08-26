Venezia 2025 l'edizione più schierata? La polemica su Gerard Butler e Gal Gadot riassunta in breve

News Cinema

Si apre sotto il segno delle polemiche umanitarie la Mostra del cinema di Venezia. La protesta contro i filo israeliani Gal Gadot e Gerard Butler, che comunque non saranno al festival, e la dichiarazione di Emanuela Fanelli madrina di questa edizione.

Chi segue le notizie di politica e di cronaca sa della polemica scatenatasi, nei pressi dell'apertura del Festival di Venezia, in seguito alla protesta di molti attori e registi sull'eventuale presenza alla Mostra di Gal Gadot e Gerard Butler, due beniamini del pubblico, tra i tanti interpreti di In the Hand of Dante di Julian Schnabel, il cui Prima che sia notte vinse al Lido il Leone d'Argento. Il motivo è la drammatica situazione della striscia di Gaza, semidistrutta, in cui la gente, senza colpa alcuna, continua ad essere uccisa e affamata, tanto che si è parlato di una carestia causata dall'uomo.

Gal Gadot e Gerard Butler persone non grate

L'ex Wonder Woman Gal Gadot, è noto, è israeliana, ha come tutti (anche se adesso molti giovani si stanno ribellando) militato nell'esercito per il servizio militare obbligatorio, si è mostrata in uniforme anche in servizi fotografici e non ha mai speso una parola contro il governo di Nethanyahu, anzi. Sul suo account Instagram l'attrice e modella si è apertamente schierata in favore dell'esecutivo, mettendo come priorità la questione (drammatica) degli ostaggi ancora in mano di Hamas dopo la strage del 7 ottobre, che ha dato via al progetto di annientamento palestinese da parte del primo minstro (che, ricordiamo, dal 2024 è sottoposto a un mandato di cattura internazionale per crimini di guerra). In un'intervista, Gadot aveva inoltre attribuito il flop di Biancaneve non all'intrinseca bruttezza del film, ma al sentimento anti israeliano (non antisemita ma antisionista, non facciamo confusione) dominante, attirandosi una marea di critiche e dovendo in seguito ritrattare.

Dal canto suo Gerard Butler, che è scozzese e non ebreo, nel 2018 ha partecipato a una serata di gala di raccolta fondi per l'esercito israeliano. Non sappiamo se sia tuttora, come scrivono i giornali, un finanziatore vero e proprio o se quella sia stata la sua unica colpa. Fatto sta che oggi, di fronte all'emergenza umanitaria, chi tace è complice, i toni si sono inaspriti e sempre più voci, fuori e dentro Israele, chiedono una ferma condanna e una fine di questa indiscriminata carneficina che qualcuno rifiuta di chiamare genocidio, ma che è, a tutti gli effetti, volta alla cancellazione di un popolo, bambini inclusi. Il Festival di Venezia è sempre stato un palcoscenico mondiale importante e in un periodo così drammatico torna ad esserlo, come ha dimostrato il recente appello di Venice4Palestine, in cui si chiedeva di prendere posizione apertamente, vista l'inerzia di molti governi in questo momento tragico. Ad ogni modo, la presenza di Gadot e Butler a presentare il film di Schnabel pare non fosse prevista, ma questo sicuramente non basterà a placare la protesta.

A margine di questo riassunto (che non è di parte, riporta solo i fatti, anche se non è ideologico né politico schierarsi dalla parte della sofferenza indiscriminata di esseri umani incolpevoli), vorremmo concludere con le parole di Emanuela Fanelli, intervistata dal Corriere della Sera in quanto madrina del festival, sulla sua posizione. L'attrice romana ha così risposto:

Per Gaza sono sofferente come tutti e vorrei tanto che tutto ciò che sta accadendo al popolo palestinese smettesse. Immagino che la Biennale darà spazio a chi vuole parlarne e io sono umanamente vicina a chi prende posizione contro la guerra. Ma non ne parlerò dal palco, perché non potrei parlarne quanto questo argomento meriterebbe e non ne ho nemmeno le competenze. E perché provo imbarazzo all’idea di dire una frase o due per la vicinanza che sento, mentre indosso un abito costosissimo e gioielli costosissimi per poi fare ritorno nella mia suite all’Excelsior.

Siamo certi che le polemiche non finiranno qui, perché è vero che il cinema è arte e anche evasione, ma la realtà fa parte della vita degli esseri umani e anche in mezzo al glamour e alle star è difficile metterla da parte,