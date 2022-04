Vanessa Hudgens vede la gente morta dall'età di otto anni

News Cinema

Vanessa Hudgens, che abbiamo visto in tick, tick… Boom! Ammette di avere la capacità di vedere e di parlare con i morti. L'attrice ha raccontato il suo primo incontro con il soprannaturale.

Di fantasmi che infestano le vecchie case o girano per le strade e le città in cerca di risposte, vendetta o di un modo per parlare con i vivi, ce ne sono a migliaia nella letteratura e nel cinema. Qualcuno, poi, sostiene che gli abitanti del regno dei morti, o più semplicemente gli spiriti, esistano per davvero, e che sia possibile interagire con loro. Ne è convinta per esempio Vanessa Hudgens. L'ex fidanzata di Zac Efron va così a unirsi a una fitta schiera di star che giurano di aver visto un fantasma, e di cui già fanno parte Kristen Stewart, Helena Bonham Carter, Megan Mullally, Keanu Reeves e Matthew McConaughey.

La prima volta di Vanessa Hudgens con il soprannaturale

Vanessa Hudgens, che abbiamo visto di recente in tick, tick… Boom!, ha affrontato l'argomento fantasmi in un'intervista rilasciata durante The Kelly Clarkson Show e ripresa da People, nella quale ha specificato di essere in grado di parlare con gli spiriti dall'età di 8 anni. Con il tempo l'attrice ha "accettato il fatto di vedere e sentire le cose". Nonostante questo, la prima volta che si è scontrata con il soprannaturale si è molto spaventata. Ecco il suo racconto:

Ricordo che avevo 8 anni e mi stavo vestendo per andare a scuola e… avete presenti quelle papere giocattolo che hanno una cordicella che uno tira? Ce n’era una sul tavolo della sala da pranzo. Io ho cominciato a camminare e lei si è messa accanto a me e mi ha imitato (…) Per un po’ non ho più voluto pensarci perché è una cosa che fa paura. L'ignoto spaventa, ma poi di recente ho pensato: "No, questo è un dono, una cosa che sono capace di fare, quindi la asseconderò.

Sempre durante l'intervista, Vanessa ha spiegato di avere una spirit box (Scatola Fantasma) che l'aiuta ad "analizzare molto rapidamente le frequenze radio". La Hudgens, insomma, sarebbe pronta per un altro film di Ghostbusters o The Conjuring (questo lo diciamo noi) e, qualora non le andasse bene con la recitazione, potrebbe sempre mettere su un nuovo business, magari dotandosi di un banchetto come quello di Lucy dei Peanuts.