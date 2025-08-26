Urchin: il trailer dell'acclamato debutto registico dell'attore Harris Dickinson con uno straordinario Frank Dillane

News Cinema

Abbiamo visto Harris Dickinson al fianco di Nicole Kidman in Babygirl, lo ritroviamo regista di Urchin, film presentato con successo allo scorso festival di Cannes. Ecco il trailer appena uscito.

All'ultimo festival di Cannes, nella sezione Un Certain Régard, riservata alle opere prime e seconde, è stato presentato anche Urchin, il bel debutto dell'attore inglese Harris Dickinson, che ricordiamo seduttore di Nicole Kidman nel discusso Babygirl. Il film è stato accolto benissimo dalla critica (ha il 97% su Rotten Tomatoes e il 77% su Metacritic), ha vinto il prestigioso premio FIPRESCI e ha valso al protagonista Frank Dillane il premio come miglior attore della sezione, Urchin è stato acquistato per la distribuzione americana e si prepara a uscire nel Regno Unito il 3 ottobre. Non sappiamo ancora se (speriamo quando) arriverà anche nei nostri cinema. Questo intanto è il trailer originale appena uscito.

<a href="https://www.comingsoon.it/film/urchin/67117/video/?vid=47818" title="Urchin: Il Trailer Ufficiale del Film di Harris Dickinson - HD">Urchin: Il Trailer Ufficiale del Film di Harris Dickinson - HD</a>

Urchin: la trama e il cast

Questa la trama ufficiale di Urkin: Mike è un giovane senzatetto che vive per le strade di Londra, segnato da un passato difficile e intrappolato da anni in un ciclo di autodistruzione. Ma dentro di sé ha ancora il desiderio di cambiare e di spezzare il meccanismo che lo tiene incatenato a una vita di sofferenza e solitudine. Con determinazione e forza di volontà, Mike prova a risalire. Ogni passo in avanti però, sembra incontrare un ostacolo. Come se i ricordi, le dipendenze, o semplicemente il peso della realtà, cercassero in ogni modo di risucchiarlo indietro. La sua è una storia cruda e autentica, che racconta senza filtri quanto possa essere assurdo e doloroso il percorso verso la rinascita. Un viaggio interiore che riflette una verità scomoda, e cioè che a volte non basta voler cambiare, ma bisogna anche riuscire a resistere a tutto ciò che ci spinge a restare esattamente dove siamo". Nel cast, oltre all'attore e musicista protagonista, Frank Dillane, ci sono Megan Northam, Karyna Khymchuk e Shonagh Marie.