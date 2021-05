Uncharted, il Sully di Mark Wahlberg in una foto ufficiale!

News Cinema

Nathan Drake e il suo mentore Sully, alias Tom Holland e Mark Wahlberg, sono insieme in quest'immagine ufficiale del film di Uncharted, in arrivo all'inizio del 2022.

L'attesa protratta per il film di Uncharted, come sappiamo spostato al febbraio 2022, può essere alleviata da questa nuova immagine ufficiale, la prima in cui vediamo in azione Sully, il mentore di Nathan Drake: come sappiamo i due sono interpretati rispettivamente da Mark Wahlberg e Tom Holland, nell'adattamento cinematografico del videogioco dei Naughty Dog, affidato alle cure del regista Ruben Fleischer dopo una preproduzione lunga e sofferta. A differenza di come appare nei giochi, Victor Sullivan non ha i baffi che lo caratterizzano nella serie: a essere onesti, Wahlberg non sembra aver abbracciato nemmeno una minima metamorfosi fisica per avvicinarsi all'immaginario del gioco. Quel Sully è Mark Wahlberg al 100%. È anche vero che la storia del film è un prequel alle vicende narrate nella saga videoludica, per addolcire l'impatto delle licenze inevitabili che un'operazione di questo tipo si porta con sé, licenze che spesso irritano i fan più irriducibili.

Nonostante i continui rinvii, Uncharted dovrebbe comunque anticipare la più temuta concorrenza più o meno indiretta nel genere avventuroso: Indiana Jones 5 arriverà nel luglio 2022 (si gira quest'estate), mentre il secondo Tomb Raider con Alicia Vikander è tornato in carreggiata ma difficilmente vedrà la luce prima della seconda metà del 2022.

Il film di Uncharted è scritto da Art Marcum e Matt Holloway, ed è interpretato da Holland e Wahlberg insieme ad Antonio Banderas (il villain?), Tati Gabrielle e Sophia Taylor Ali, nei panni della (futura?) ex di Nathan, Chloe Frazer, apparsa per la prima volta in Uncharted 2: Il covo dei ladri (2009). Leggi anche Uncharted, il film: cosa sappiamo di Nathan Drake al cinema