Una Scomoda Circostanza - Caught Stealing, Austin Butler nel trailer italiano dell'action comedy di Darren Aronofsky

Austin Butler è il protagonista dell'action comedy thriller Una scomoda circostanza, diretto da Darren Aronofsky, al cinema dal 27 agosto. Ecco il trailer italiano ufficiale del film che vede nel cast anche Zoë Kravitz, Regina King e Liev Schreiber.

Azione, ironia e un pizzico di erotismo in Una scomoda circostanza, un'action comedy con venature di thriller interpretata da Austin Butler, in arrivo al cinema dal 27 agosto: qui in basso vedete il suo trailer ufficiale in italiano, che vi dà la possibilità di conoscere il personaggio di Austin, la sua ragazza interpretata da Zoe Kravitz e altri bizzarri individui legati a un classico bottino che fa gola a molti. Ci sono anche Liev Schreiber e Vincent D'Onofrio in questa produzione Sony distribuita qui da Eagle Pictures.



Una Scomoda Circostanza - Caught Stealing: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film di Darren Aronofsky con Austin Butler, Zoë Kravitz e Matt Smith - HD

Una scomoda circostanza - Caught Stealing, la trama del film con Austin Butler

Una scomoda circostanza racconta di Hank Thompson (Austin Butler), un giocatore di baseball fallito che si è rassegnato a fare il barista nei bassifondi di New York, comunque felice con la sua ragazza (Zoë Kravitz). La proverbiale svolta arriva dopo quello che sembra uno stupido favore: badare al gatto del suo scoppiatissimo vicino Russ (Matt Smith). Ma come mai poco dopo diversi gruppi di gangster cominciano a volere la testa del povero Hank? In quale pasticcio Russ lo ha cacciato? Oltre a capire cosa stia succedendo, Hank dovrà anche decidere se ha la forza e il coraggio di dirottare la situazione a suo favore: quale prezzo potrebbe avere una svolta, se si troverà ad affrontare un mondo spietato e spregiudicato più grande di lui?

Scritto da Charlie Huston, già sceneggiatore della serie Gotham, Una scomoda verità è diretto da Darren Aronokfsy, che abbraccia col suo talento autoriale una storia di genere, dopo gli onori di The Whale e in previsione di dirigere Dwayne Johnson nel thriller Breakthrough. Austin Butler invece riapparirà sui nostri schermi in Eddington (al cinema dal 17 ottobre), pronto a interpretare il prossimo American Psycho per Luca Guadagnino.