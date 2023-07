Una Commedia Pericolosa: Enrico Brignano e Alessandro Pondi presentano la spy comedy

News Cinema

Enrico Brignano può diventare James Bond? Secondo Una Commedia Pericolosa sì, anche se faticosamente. Il film, diretto da Alessandro Pondi e in uscita il 30 agosto, è stato presentato oggi ai giornalisti.

Per la sua terza regia Una Commedia Pericolosa, come già per Tutta un'altra vita, Alessandro Pondi sceglie, per il ruolo del protagonista, Enrico Brignano, che si diverte a interpretare un aspirante agente segreto sulla falsariga di James Bond. Certo, il suo Maurilio Fattardi non ha le physique du rôle né il fascino di uno 007, ma fin da bambino ha sviluppato un'incredibile capacità di osservare e di analizzare, e il suo hobby prediletto è guardare dalla sua finestra su un cortile gli inquilini degli altri appartamenti. Un giorno arriva una hostess che sembra Marilyn Monroe che il nostro comincia a spiare. Credendola vittima di un omicidio, si trova a dover risolvere un caso complicatissimo, che coinvolge una serie di personaggi che non sono quello che sembrano. Ad aiutare l'uomo sarà proprio la bella vicina, che evidentemente non era morta. In Una commedia Pericolosa recitano anche Gabriella Pession, Paola Minaccioni, Fortunato Cerlino, Grazia Schiavo, Emanuela Ionica, e l’uscita in sala è prevista per il 28 agosto con 01 Distribution.

Una Commedia Pericolosa è stato presentato oggi a Roma, e, come sempre succede, ad aprire le danze è stato Alessandro Pondi, che ha parlato di come tutto è cominciato: “La cosa difficile, quando si finisce un film, è pensare a ciò che si farà dopo. Io cerco sempre di restare nell'ambito della commedia, ma di spaziare, insomma di non ripetere la stessa formula. La nostra storia nasce perché io sono un grande osservatore e, da un po’ di tempo, sto spiando dalla finestra di casa mia una coppia di anziani che giocano tutto il giorno al solitario al computer e che si vogliono molto bene. Sanno che Una Commedia Pericolosa è partita da loro e spero che lo vengano a vedere. Una volta trovata l'ispirazione, ho mischiato i generi che mi piacciono. Per la struttura ad incastro ho preso spunto da Rashomon. Inoltre sono un grandissimo fan dei film de La Pantera Rosa, e quindi il personaggio di Enrico va un po’ in quella direzione. Infine c'è un pizzico di Misterioso omicidio a Manhattan di Woody Allen, che è uno dei registi che amo di più".

Per la parte thriller Una commedia pericolosa ha certamente tenuto conto della lezione di Alfred Hitchcock, che cercava la complicità dello spettatore mettendolo al corrente di una serie di eventi che sfuggivano all'investigatore di turno: "Ovviamente c'è un omaggio a La finestra sul cortile, e il gioco era chiaramente quello della verità o menzogna, perché ognuno nasconde qualcosa. Però credo che la cosa interessante di Una Commedia Pericolosa sia capire la ragione per cui si verificano determinati avvenimenti. E comunque ho voluto mettere al centro del film un personaggio puro, che non ha segreti e che, con la sua purezza, racconta i meccanismi spesso perversi degli altri".

Quando ha scritto il soggetto e la sceneggiatura, Alessandro Pondi aveva già in mente Enrico Brignano, che si è lasciato convincere con grande facilità. È lo stesso attore a spiegarlo ai giornalisti: "Alessandro ti travolge da subito. Un giorno mi ha detto: 'Tieniti pronto, ho una cosa scritta appositamente per te'. Gli ho chiesto subito: 'Ma posso leggere la sceneggiatura?', e lui: 'Guarda, è inutile che la leggi perché l’ho scritta per te'. Quando finalmente l'ho letta, mi sono accorto che nelle elucubrazioni di Maurillo, nel suo modo di dire la verità per poi farsi assalire dai dubbi, e quindi nei suoi 'L’assassino è quello', 'L’assassino è quell'altro', e soprattutto nel lunghissimo monologo in cui spiega chi potrebbe essere il colpevole, mi ci ritrovavo tantissimo, perché somigliava a ciò che ho sempre cercato di fare nei miei monologhi e che è diventato il mio core business. Non so se un altro attore sarebbe riuscito a recitare quella specie di filastrocca di cui subito ho colto il lato comico. Mi sono quindi immaginato spettatore, come sempre faccio quando mi propongono un copione, e ho capito che il film poteva funzionare. Alessandro aveva ragione: la sceneggiatura di Una Commedia Pericolosa l'aveva scritta per me. E poi mi piaceva l'idea di un uomo semplice che si spaccia per agente segreto, con tutta la suspense che ne consegue".

Se Enrico Brignano ha accettato la parte di Maurilio Fattardi è anche per il suo immenso amore per i Bond Movie: "Sono pazzo di James Bond, ho visto tutti i suoi film, in verità li confondo, non confondo le auto, ma confondo gli attori, ma ho visto tutti i film come li avrebbe visti Maurilio, cioè in modo confuso, anzi, confusamente analitico. Guardo inoltre tanti film d'azione, ma non tutti, perché all'esagerazione c'è sempre un limite. Gli americani in questo sono maestri: inseguimenti, auto che esplodono in continuazione, eccetera. Noi con le auto che esplodono ci facevamo tre settimane di riprese compresi i cestini. Mi ricordo che due anni fa stavo girando un film a Roma, dove erano in corso anche le riprese di un film di 007. C'erano due Aston Martin che erano state comprate per essere distrutte e finire nel Tevere. Nel film che stavo facendo, ero vestito da cane e c'era Vanessa Incontrada anche lei vestita da cane, quindi eravamo du’ cani mentre dall’altra parte c'era una camera car con polizia davanti, polizia di dietro, polizia in mezzo, e stuntman da tutto il mondo, insomma c'era un corteo di autovetture e tutto per una ripresa con questa Aston Martin. Io, invece avevo la camera car legata sul cofano con le cinghie a cricchetto, insomma una macchina da presa usata, e pure male. Dovevo essere inquadrato in primissimo piano, perché non dovevo far vedere dove stavo".

Dopo questo buffo racconto, Enrico Brignano torna serio. Qualcuno gli ha chiesto se, anche adesso, segua gli insegnamenti del suo grande maestro Gigi Proietti. Lui risponde: “Gigi è stato fondamentale per me, anche se lui con il cinema ha sempre fatto un po’ fatica, perché la critica è sempre stata troppo dura con lui. Le opportunità a un certo punto gli sono state negate, almeno fino a quando non è diventato agé e ha cominciato a imbiancare, o meglio a non farsi la tinta - e a questo proposito c'è stata una sua intervista dove diceva che la sua più grande liberazione è stata non farsi più la tinta ai capelli. Ultimamente sbagliava pure tinta, perché diventava color amaranto. Le sue lezioni non sono mai state dimenticate, tanto che, soprattutto in teatro, quando dico alcune battute, mi chiedo: 'Dove l'ho imparata questa cosa qui? Da Proietti?’. La pacatezza è una qualità che ho imparato da lui. Mi ricordo che inizialmente gridavo, camminavo avanti e indietro sul palcoscenico e gridavo. Oggi mi accorgo di non camminare affatto e mi sembra di occupare più spazio scenico di quanto non ne occupassi al principio. Stessa cosa per l'utilizzo della parola, della vocalità. Prima ero molto più tronfio, ora gioco più a togliere che a mettere, e questo l’ho imparato da Gigi Proietti. Credo che aver frequentato Gigi per 15 anni mi abbia permesso di crescere come uomo e come attore.