Un viaggio nel cuore dell’Impero, tra spettacolo, storia e avventura: torna Roma On Fire, l’evento serale di Cinecittà World

Si inaugura il live show serale di Roma World che infiamma le notti della Capitale portando in scena il fascino e la potenza dell’antica Roma.

A partire da venerdì 13 giugno e fino al 14 settembre, l’Arena di Ben Hur, set già utilizzato per il remake del celebre film e per la serie Those About to Die, diventa lo scenario di un’esperienza immersiva altamente spettacolare. Al centro della scena, la storia di Massimo, generale romano in lotta per amore e onore, anima uno show che mescola sapientemente cinema, teatro e rievocazione storica. Tra gladiatori in combattimento, corse di bighe e danzatrici tra le fiamme, Roma On Fire trasporta il pubblico nell’atmosfera epica di colossal come Il Gladiatore.

Lo spettacolo, ideato da Giovanni De Anna e incluso nei biglietti d’ingresso di Cinecittà World, va in scena ogni sera alle 21:30, con la possibilità di acquistare anche un ticket dedicato a partire da 19 euro. Ma il vero valore aggiunto è l’esperienza completa offerta da Roma World, il parco tematico che permette di vivere una giornata da antico romano: dal tiro con l’arco ai duelli dei gladiatori, dalle passeggiate botaniche al mercato artigianale, fino alla cena nella Taberna e al pernottamento tra le tende nel Castrum, l’accampamento dei legionari.

Dopo oltre 50 repliche sold out nella scorsa edizione, lo show torna ancora più coinvolgente, pronto a infiammare le notti dell’estate 2025. Emozione, adrenalina e suggestioni cinematografiche prendono vita sotto le stelle: cavalli al galoppo, acrobati, effetti speciali e videomapping riportano in scena l’Antica Roma e il leggendario incendio della Capitale. Uno spettacolo unico in Italia, capace di unire il fascino della Storia alla magia dell’intrattenimento live.