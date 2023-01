Un matrimonio esplosivo, Jennifer Lopez: "Il mio vestito era un altro personaggio!", il film su Prime Video

News Cinema

Jennifer Lopez e Josh Duhamel sono i protagonisti della commedia Un matrimonio esplosivo, da oggi in streaming esclusivo su Prime Video. Abbiamo incontrato in conferenza stampa loro e una vecchia gloria come il caratterista Cheech Marin.

È disponibile da oggi in streaming su Prime Video la commedia sentimentale (e action!) Un matrimonio esplosivo, interpretata da Jennifer Lopez e Josh Duhamel, con un cast di contorno che comprende caratteristi come Jennifer Coolidge, Sonia Braga, Cheech Marin e addirittura un redivivo Lenny Kravitz, nei panni dell'ex di JLo nel film! Abbiamo incontrato in conferenza stampa alcuni di loro, i protagonisti e il regista Jason Moore (Voices). Prima di leggere cosa ci hanno detto, vediamo cosa ci racconta questa commedia.

Un matrimonio esplosivo, la trama del film con Jennifer Lopez

In Un matrimonio esplosivo Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) non sono di certo alla prima esperienza di coppia, ma stanno bene insieme e hanno deciso di sposarsi in un luogo esotico: portare le rispettive e diversissime famiglie sin nel resort è già di suo un'impresa, e naturalmente eventi di questo genere finiscono sempre per portare a galla qualche tensione, specialmente quando il padre di lei pensa sia giusto invitare il suo ex (Lenny Kravitz). Ma pensate che questa sia una classica commedia sentimentale? Sbagliato, perché a sorpresa una banda di pirati sbarca sull'isola esotica, con l'intenzione di tenere in ostaggio tutti, per un lauto riscatto. Per buona sorte scampati alla prigionia, proprio Darcy e Tom dovranno risolvere la situazione... tirando fuori il loro spirito più avventuroso...

Un matrimonio esposivo, Jennifer Lopez e Josh Duhamel tra nozze vere e nozze finte

"Nella situazione del film mio padre non inviterebbe mai un mio ex!", ride Jennifer Lopez, pur incalzata dal suo partner sullo schermo Josh Duhamel ("Nemmeno se è Lenny Kravitz?!?"). "Però mia madre forse lo farebbe!", aggiunge JLo, che di matrimoni deve pur saperne qualcosa, visto che il suo recente ritorno di fiamma con Ben Affleck ha fatto parlare molto il mondo del gossip, specialmente per le nozze lampo a Las Vegas. Quindi Ben è stato come il personaggio di Duhamel, ha organizzato tutto lui? Non proprio: "La cosa di Las Vegas l'ha pianificata Ben, poi la festa grande dopo l'abbiamo progettata insieme". Duhamel nella realtà non lo farebbe mai: "Il mio matrimonio fu tutto in mano a mia moglie, per fortuna, non sapevo nulla, stavo lavorando".

Tornando a Un matrimonio esplosivo, JLo, che è anche coproducer, lo descrive come un "film romantico d'azione, dove succedono un sacco di cose: ci sono due famiglie che s'incontrano, mentre i due cercano di capire chi siano. Funzionerà il loro matrimonio? Da questa relazione cercano cose diverse." A testimoniare visibilmente le difficoltà di Darcy, il suo personaggio, c'è un abito da sposa che via via nel film fa una brutta fine, sempre più sgualcito e strappato: "Il vestito di Darcy era un personaggio, rappresentava la sua evoluzione. È bello ma non è lei. Via via lei scopre la sua autenticità."

Duhamel pensa agli esempi cinematografici che hanno ispirato il lavoro: "A me piacciono cose come Indiana Jones, All'inseguimento della pietra verde, le grandi avventure. Non abbiamo fatto sconti qui, non avevo mai interpretato niente del genere".

Un matrimonio esplosivo, lavorare è come una vacanza!

Dal modo in cui regista e attori descrivono il lavoro su Un matrimonio esplosivo, si ha l'idea di una gita scolastica che solo per caso si è trasformata in film, e forse l'idea non si discosta molto dalla verità. "Le scene erano un'estensione del divertimento che già c'era tra di noi", conferma Jennifer Lopez, e le fa eco D'Arcy Carden, che nella commedia interpreta Harriet: "Mi piaceva tutto del set, già leggendo il copione mi sentivo un po' come il pubblico, ma poi abbiamo legato, è stato bello perché nella pandemia si lavorava meno e stavi proprio meno con le altre persone". Il grande caratterista Cheech Marin, padre di Darcy nel racconto, se l'è anche spassata con una parte che è stata via via allargata proprio per lui, strada facendo: "Un'esperienza unica, poi vivere con gli altri nel resort dove abbiamo girato è stata la parte facile, la parte dificile è stato rimanere immersi nella piscina per ventuno giorni!" Cheech si riferisce qui al luogo dove i rapitori tengono gli ostaggi per gran parte della storia.

Selena Tan, che interpreta un'inserviente locale di nome Margy, trova che l'atmosfera sul set sia stata quella di un dormitorio universitario, dove "avevi la sensazione di improvvisare anche quando non stavi improvvisando!"

Ma come ha gestito questo allegro caos il regista Jason Moore, "calmo nonostante il casino" (parole di Carden)? Con tante prove e "un approcio teatrale, volevo che sulla scena fossero tutti sempre attivi, anche gli attori non inquadrati." Mattatrice e producer, Jennifer Lopez ha lasciato che Jason comandasse? "Nessuna tensione con JLo, potevo tranquillamente dirle se qualcosa non mi tornava".