Un film su Kobe Bryant in preparazione alla Warner

Daniela Catelli

Alex Sohn e Gavin Johannsen sono gli autori del copione del film, With the 8th Pick, che renderà omaggio al leggendario cestista Kobe Bryant raccontando il suo arrivo nella NBA.

In preparazione alla Warner Bros. c'è un film, intitolato With the 8th Pick, dedicato al campione di basket Kobe Bryant, scompsaro tragicamente assieme alla figlia a soli 42 anni in un incidente aereo. Bryant si è formato professionalmente nel nostro Paese, prima della carriera nei Los Angeles Lakers e nella nazionale americana, con ciui aveva vinto tutto, e la sua morte è stata molto sentita anche da noi. Nel 3028 aveva anche vinto l'Oscar, assieme al regista Glen Keane, per il miglior cortometraggio animato, Dear Basketball, la cui sceneggiatura era tratta da una sua serie di lettere in cui annunciava il suo ritiro dall'agonismo. Proprio in quegli anni era stato denunciato dal movimento MeToo come presunto autore di uno stupro e il festival di Annecy lo aveva tolto dalla Giuria. Ma non è di questo che parlerà il film a lui dedicato.

With the 8th Pick, il film su Kobe Bryant

Del film su Bryant è già pronta la sceneggiatura, scritta da Alex Sohn e Gavin Johannsen, incentrata sul dietro le quinte della sua convocazione nell'NBA nel 1996. Il progetto viene descritto come un mix tra The Social Network, Air - La storia del grande salto e L'arte di vincere, con una sfumatura da thriller. Il film è incentrato sul manager dei New Jersey Nets e il nuovo allenatore John Calipari, e la loro caccia al giovanissimo Kobe Bryant durante il Draft inaugurale di Calipari per l'NBA. Invece il cestista, a soli 18 anni, sarebbe finito ai Charlotte Hornets che lo cedettero ai Lakers. Il film sarà l'indagine di quello che successe dietro quell'"ottava scelta" e sulla destinazione finale di Kobe Bryant nella squadra in cui praticamente avrebbe trascorso tutta la sua carriera agonistica. Al momento non c'è ancora un regista per il film ma la macchina sembra ormai messa in moto.

