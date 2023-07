Un'estate con Barbie e un autunno con Chalamet nel secondo semestre di Warner Bros Discovery

News Cinema

Challengers di Luca Guadagnino, che aprirà il Festival di Venezia, ma prima un'estate segnata da Barbie e un autunno da Chalamet. Da Ciné, Andrea Vidoni, Vice President Group Marketing Italy and Iberia di Warner Bros Discovery, ci parla delle novità in arrivo al cinema nei prossimi mesi.

Un'estate a pieno regime ci aspetta, dalle parti di Warner Bros Discovery, che ha un asso nella manica come Barbie, atteso da una fascia anche molto giovane di pubblico, che arriverà in sala il 20 luglio. C'è poi la notizia appena ufficializzata di Challengers, comedy maliziosa con Zendaya diretta da Luca Guadagnino, come film d'apertura del prossimo Festival di Venezia.

Il tutto prima di cinecomic, titoli action e spettacolari e un autunno all'insegna di Timothée Chalamet. Di questo e altro, delle novità dei prossimi mesi di Warner Bros Discovery, abbiamo parlato con Andrea Vidoni, Vice President Group Marketing Italy and Iberia della major.