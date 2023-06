Ugo Chiti: lo sceneggiatore premio David di Donatello è al lavoro su un nuovo film

News Cinema

Premiato col David per la sceneggiatura di La stranezza, il drammaturgo fiorentino Ugo Chiti è al lavoro su un nuovo progetto, dal titolo provvisorio Aditi. A produrre Fenix Entertainment.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo l'annuncio di un nuovo progetto cinematografico che coinvolge nomi di provato valore nell'ambito del cinema italiano, dal pluripremiato sceneggiatore e commediografo Ugo Chiti al regista Stefano Lorenzi.

Ugo Chiti al lavoro su un nuovo film

:"Fenix Entertainment è lieta di annunciare un nuovo progetto in fase di sviluppo. Si tratta del lungometraggio di finzione dal titolo provvisorio Aditi, che vede tra gli sceneggiatori coinvolti nella scrittura la prestigiosa firma di Ugo Chiti, collaboratore storico di Matteo Garrone e di numerosi altri importanti registi italiani. Ugo Chiti ha vinto, nell’ultima edizione dei premi, il David Di Donatello per la sceneggiatura de La stranezza di Roberto Andò, il primo film italiano per incassi del 2022. Questo riconoscimento è il sesto della carriera nella medesima categoria, ottenuto grazie agli script di film bellissimi e apprezzati in tutto il mondo quali Dogman, La stoffa dei sogni, Gomorra, L’imbalsamatore e Per amore, solo per amore.

Accanto a Chiti in writing room troviamo gli autori del soggetto Matteo Ferri e Stefano Lorenzi; quest’ultimo, attualmente sul set del suo nuovo film e con un bellissimo corto di animazione in uscita, realizzerà anche la regia del film. Con una lunga carriera iniziata come aiuto regia accanto a registi di fama internazionale come Spike Lee, Abel Ferrara, Abbas Kiarostami, Mario Monicelli e Paolo Virzì, Lorenzi è reduce dal successo della serie tv L’ora - Inchiostro contro piombo con Claudio Santamaria, che lo ha visto nei panni di autore e di co-regista. Il progetto Aditi sancisce l’inizio della collaborazione tra Fenix Entertainment e Casa delle Visioni, una giovane società di produzione di progetti di qualità, tra cui il documentario Selfie di Agostino Ferrente, presentato al Festival di Berlino nella sezione Panorama, candidato agli European Film Awards e vincitore del Miglior Documentario ai David Di Donatello nel 2020".