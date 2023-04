Twisters: Glen Powell nel cast del reboot di Twister

News Cinema

Nella reinvenzione del film catastrofico Twister, e che si intitola Twisters, ci sarà anche Glen Powell, che andrà ad affiancare la protagonista e cacciatrice di tornado Daisy Edgar-Jones.

Al cast reboot del disaster movie del 1996 Twister si aggiunge un altro volto noto, o meglio un simpatico ragazzone americano che abbiamo conosciuto e apprezzato in Top Gun: Maverick. Parliamo di Glen Powell, che nel film con Tom Cruise era il competitivo giovane pilota Hangman.

Non sappiamo quale sarà il ruolo dell’attore Twisters, la cui protagonista femminile è Daisy Edgar Jones, ma la Universal ha fatto comunque un'ottima scelta, visto che Powell ultimamente è molto richiesto. Lo vedremo infatti nell'action-comedy di Richard Linklater Hitman, che Glen ha anche prodotto e scritto insieme al regista. Sarà poi la volta del film di fantascienza di Chris Morgan Deputy X.

Twisters: un regista insolito

Ma torniamo al nostro nuovo Twister, che non è un sequel e che infatti non si intitola Twister 2 o Twister qualcosa, ma, appunto, Twisters. La regia è di Lee Isaac Chung, di cui ricordiamo Minari. Forse non tutti sanno che, prima del delicato film autobiografico che lo ha imposto all'attenzione internazionale e che ha vinto due Oscar, il nostro ha diretto tre lungometraggi che di azione ne hanno ben poca, essendo piuttosto introspettivi. Poco male, sarà interessante vedere come il filmmaker avrà affrontato il genere catastrofico. La sceneggiatura di Twisters è invece di Mark L. Smith e la data di uscita è il 19 luglio.

Twisters: la possibile trama

Cosa accadrà in Twisters? Sappiamo che il film si concentrerà più sui protagonisti che sul tornado, e questa è una bella notizia, perché quando in un film succedono troppe cose e i personaggi sono appena abbozzati, si dimentica presto ciò che si è visto. Abbiamo appreso di recente che Daisy Edgar-Jones interpreterà una cacciatrice di tornado e che Helen Hunt, che era nel cast di Twister, potrebbe riprendere il ruolo della dottoressa Jo Harding, meteorologa e cacciatrice di tempeste.

Twister: un uragano al botteghino

Twister fu un tornado anche al botteghini, incassando globalmente 494 milioni di dollari. Prodotto da Steven Spielberg, era interpretato anche da Bill Paxton e Philip Seymour Hoffman. La regia era di Jan de Bont, considerato all'epoca uno dei migliori registi di film d'azione. Suo, infatti, era Speed. L'idea del film era del grande scrittore Michael Crichton, anche lui scomparso come Seymour-Hoffman e Paxton. Crichton era anche autore del copione insieme ad Anne-Marie Martin. Quando il film venne girato, il cielo era sereno e fu davvero difficile, dal momento che la CGI non era all'ordine del giorno, immortalare un tornado reale. Lee Isaac Chung non dovrebbe avere problemi in questo senso, anche se su di lui grava la responsabilità di girare un buon film per celebrare gli interpreti del primo Twister che non sono più tra noi, e che ci mancano moltissimo.